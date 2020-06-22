Политика

REGNUMREGNUMВ Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай.
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В Китае призвали избавиться от долларовой зависимости

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В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем

Газета.Ru14:45

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

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В Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы

Взгляд.ру13:17

В Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы

ТАСС13:07
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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МВД: маски не повлияли на систему видеонаблюдения в Москве

Ношение защитных масок во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не отразилось на результативность системы видеонаблюдения ГИС ЕЦХД в Москве.
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С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
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Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
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В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
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Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки

Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
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В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
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Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

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Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков

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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Происшествия

Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона

"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом

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REGNUM 04:47
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
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Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
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«Ювентус» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии

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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Apple представит MacBook Pro и iMac на ARM-процессорах

Американская компания Apple готовит новые MacBook Pro и iMac, которые будут работать на ARM-процессорах собственного производства.
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Важно: с 1 июля в Ульяновской области появятся налоги на самозанятых

В Ульяновской области с 1 июля 2020 года вводится новый налоговый режим - налог на профессиональный доход, называемый также налогом на самозанятых.
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Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

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Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AVN заявил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.
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