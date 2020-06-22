Политика
REGNUMВ Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай.
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Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Общество
МВД: маски не повлияли на систему видеонаблюдения в Москве
Ношение защитных масок во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не отразилось на результативность системы видеонаблюдения ГИС ЕЦХД в Москве.
RT на русском 19:46
Кино
Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
Mockva.ru 16:24
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру вчера в 15:26
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Общество
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
ТАСС 15:11
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Финансы
ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки
Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
Коммерсантъ 11:06
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Экономика
Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом
Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM 04:47
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Футбол
«Ювентус» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии
Аргументы и Факты 19:28
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Гаджеты
Apple представит MacBook Pro и iMac на ARM-процессорах
Американская компания Apple готовит новые MacBook Pro и iMac, которые будут работать на ARM-процессорах собственного производства.
Ридус 07:49
Экономика
Важно: с 1 июля в Ульяновской области появятся налоги на самозанятых
В Ульяновской области с 1 июля 2020 года вводится новый налоговый режим - налог на профессиональный доход, называемый также налогом на самозанятых.
Misanec.ru 08:00
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AVN заявил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.
RT на русском 18:33