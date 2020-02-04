Здоровье

МИР 24МИР 24Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин. При этом отсутствие у России штамма китайского вируса тормозит создание вакцины.
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Китайцы приступили к испытаниям российского препарата против коронавируса

Lenta.ru03:30

В Китае испытывают российский препарат Триазавирин для борьбы с коронавирусом

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В Китае начали испытания российского препарата для борьбы с коронавирусом

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URA.Ru03:28

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

RT на русском03:25

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

РИА Новости03:30
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Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе

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Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
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Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

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Руководство Польши пока не пригласили в Россию на 75-летие Победы

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Sony открыла страницу PlayStation 5

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TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry

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