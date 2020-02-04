Здоровье
МИР 24Китай испытывает российский препарат от коронавируса
Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин. При этом отсутствие у России штамма китайского вируса тормозит создание вакцины.
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Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
Гаджеты
Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
Господин Вейбинг не стал называть сроки практического внедрения 100-ваттной суперзарядки.
Энергетика
Транзит газа принес Украине треть доходов госбюджета
Платежи российского "Газпрома" за транзит газа сопоставимы с третью доходов государственного бюджета Украины, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко пожаловалась на тренировочные схватки
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Армия и оружие
Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Политика
Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию
Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
Технологии
Названа польза фитнес-браслетов и смарт-часов
Кино
Режиссер заставил актрису Юлию Снигирь полностью раздеться
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Политика
Руководство Польши пока не пригласили в Россию на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не пригласили в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Игры
Sony открыла страницу PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. В скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Гаджеты
TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry
Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.