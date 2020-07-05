с чего всё началось

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

Биатлон Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 3,4K

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Происшествия ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.

Общество Эксперт ВОЗ рассказала об испытаниях препарата против коронавируса Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала об испытаниях препарата против коронавируса.

Единоборства Официально: Камару Усман и Хорхе Масвидаль возглавят UFC 251 UFC сообщил о том, что в главном бою 251-го номерного турнира, который состоится на "Бойцовском острове" 11 июля, встретятся Хорхе Масвидаль и Камару Усман.

Авто Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября. 28

Наука Уникальный метод создания порошковых композитов разработали в России Новый метод создания порошковых композиционных металлов разработали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 84

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,5K

Экономика В России сократилось количество инвестпроектов США США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК. 76

Общество С четверга в Москве резко похолодает Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой". 26

Общество Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам «Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве. 59

Политика Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека. 521