Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
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с чего всё началось
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая у скотовода выявили бубонную чуму, сообщает газета «Синьцзинбао
» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нура.
Коммерсантъвчера в 13:00

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В Китае новая угроза - бубонная чума

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В Китае у мужчины подтвердили бубонную чуму

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У скотовода на севере Китая обнаружили бубонную чуму

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Округ во Внутренней Монголии объявил режим повышенной опасности из-за угрозы чумы

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У китайца подтверждена бубонная чума

Вести.Ruвчера в 12:30

На севере Китая выявили случай бубонной чумы у человека

РИА Новостивчера в 12:13
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Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
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Общество

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

BFM.ru 02:54
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Происшествия

ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
38
Общество

Эксперт ВОЗ рассказала об испытаниях препарата против коронавируса

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала об испытаниях препарата против коронавируса.
RT на русском 02:44
Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
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Единоборства

Официально: Камару Усман и Хорхе Масвидаль возглавят UFC 251

UFC сообщил о том, что в главном бою 251-го номерного турнира, который состоится на "Бойцовском острове" 11 июля, встретятся Хорхе Масвидаль и Камару Усман.
Vprognoze.ru 02:54
Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
28
Армия и оружие

Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море

По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море.
РИА Новости вчера в 09:57
23
Наука

Уникальный метод создания порошковых композитов разработали в России

Новый метод создания порошковых композиционных металлов разработали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
РИА Новости вчера в 20:00
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,5K
Экономика

В России сократилось количество инвестпроектов США

США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
76
Общество

С четверга в Москве резко похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
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Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирусом заразились 42 человека

Двое пациентов за сутки прошли лечение и побороли болезнь. Общее число выздоровевших — 1390 человек.
ИА 1-Line вчера в 00:43
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Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

Врач Елена Минакова, лечившая пациентов с новой коронавирусной инфекцией, скончалась в Воронежской области.
Газета.Ru вчера в 15:52
20
Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Общество

Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду в Нидерландах

В нидерландском городе Флиссинген спустили на воду первую в миру частную яхту-ледокол.
Секрет фирмы вчера в 10:03
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
RT на русском 01:05
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Футбол

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

ИА Красная Весна вчера в 09:02
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Вторжение в частную жизнь и свободу собраний Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
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