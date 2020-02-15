Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты

Прежде всего, убедились, что новые банкноты доступны населению.
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с чего всё началось

В Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты

Народный банк Китая (ЦБ) на фоне распространения коронавируса в стране принял ряд мер по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 миллиардов юаней новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней, сообщил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
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