Народный банк Китая (ЦБ) на фоне распространения коронавируса в стране принял ряд мер по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 миллиардов юаней новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней, сообщил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

с чего всё началось

Прежде всего, убедились, что новые банкноты доступны населению.

В Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты

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