Общество
РИА НовостиВ Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты
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с чего всё началось
Народный банк Китая (ЦБ) на фоне распространения коронавируса в стране принял ряд мер по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 миллиардов юаней новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней, сообщил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.РИА Новости06:06
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Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Общество
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Сроки выхода новых процессоров на рынок пока что не уточняется.
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Общество
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Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
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Политика
Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене
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Политика
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Стала известна реакция Киева на план урегулирования кризиса в Донбассе, предложенный 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Зеленский заявил о вере в желание России вернуть территории Украины
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Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
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Биатлон
Минспорт предупредил о новых санкциях WADA
Министерство спорта предупреждает, что заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изучения данных и анализа проб московской лаборатории дают основания ожидать новые примеры дисциплинарных решений.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга
Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
Футбол
Гвардиола задумался над уходом из «Манчестер Сити»
Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассмотрит вариант с уходом из английского клуба по окончании нынешнего сезона.
Происшествия
Движение на зеленой ветке столичного метро начали вводить в график
Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в субботу.
Политика
Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины
Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными».