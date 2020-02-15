Народный банк Китая (ЦБ) на фоне распространения коронавируса в стране принял ряд мер по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 миллиардов юаней новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней, сообщил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

с чего всё началось

Прежде всего, убедились, что новые банкноты доступны населению.

В Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты

Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.

Политика Лавров оценил отношения России и Турции Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.

Биатлон Минспорт предупредил о новых санкциях WADA Министерство спорта предупреждает, что заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изучения данных и анализа проб московской лаборатории дают основания ожидать новые примеры дисциплинарных решений.

Происшествия На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».