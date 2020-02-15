Общество
Московский КомсомолецВ Китае банкноты попали под карантин по коронавирусу
Сообщается, что на рынок были выпущены свыше 600 млрд юаней ($85,8 млрд) новыми банкнотами, а старые банкноты поступают на дезинфекцию и одна-двух недельный карантин.
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Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Политика
Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе
Турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения обстановки в Идлибе (Сирия).
Футбол
Чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков
«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Биатлон
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
Шоу-бизнес
Решетова показала лицо сына Тимати
Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.
Экономика
Объединенная металлургическая компания покупает «Белэнергомаш-БЗЭМ»
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Общество
До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии
Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Политика
Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии
Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.
Единоборства
Флойд Мейвезер: «Готов подраться с Хабибом утром, а с Конором — вечером в тот же день»
Экономика
Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона
Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
Общество
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Политика
Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе
Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Баскетбол
Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»
Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Путин поставил вопрос о минских договоренностях в беседе с Зеленским
Российский лидер прямо поинтересовался, собирается ли Киев выполнять минские договоренности.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Экономика
Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Общество
Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Политика
Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала
Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Армия и оружие
Боевики в Идлибе начали междоусобную войну
Поводом стали преступные действия одного из отрядов ХТШ, члены которого убили жену и детей одного из лидеров «Фейлак аш-Шам»*, проживавших в Кафер-Кармин недалеко от Идлиба – их обвинили в пособничестве людям, попытавшимся выйти на подконтрольную армии САР территорию.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".