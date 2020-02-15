Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Китае банкноты попали под карантин по коронавирусу

Сообщается, что на рынок были выпущены свыше 600 млрд юаней ($85,8 млрд) новыми банкнотами, а старые банкноты поступают на дезинфекцию и одна-двух недельный карантин.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты

РИА Новости06:06

В Китае банкноты попали под карантин по коронавирусу

Московский Комсомолец06:24

Власти КНР отправляют на карантин деньги

News.ru07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Политика

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

Турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения обстановки в Идлибе (Сирия).
ТАСС 05:53
Футбол

Чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков

«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).
RT на русском 05:06
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Биатлон

Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации

Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
Российская газета 07:20
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Шоу-бизнес

Решетова показала лицо сына Тимати

Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.
Gazeta.SPb 13 февраля в 17:13
Экономика

Объединенная металлургическая компания покупает «Белэнергомаш-БЗЭМ»

ТАСС 13 февраля в 10:08
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Общество

До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Российская газета 05:55
Политика

Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии

Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.
ТАСС 03:46
Единоборства

Флойд Мейвезер: «Готов подраться с Хабибом утром, а с Конором — вечером в тот же день»

Матч ТВ 07:15
Экономика

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
Российская газета 13 февраля в 09:26
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 13 февраля в 02:31
Политика

Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
Московский Комсомолец 06:30
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Здоровье

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Вести.Ru 13 февраля в 19:10
Баскетбол

Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»

Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.
Чемпионат 04:33
Политика

Путин поставил вопрос о минских договоренностях в беседе с Зеленским

Российский лидер прямо поинтересовался, собирается ли Киев выполнять минские договоренности.
Москва 24 вчера в 12:15
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Экономика

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
РБК 03:49
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Армия и оружие

Боевики в Идлибе начали междоусобную войну

Поводом стали преступные действия одного из отрядов ХТШ, члены которого убили жену и детей одного из лидеров «Фейлак аш-Шам»*, проживавших в Кафер-Кармин недалеко от Идлиба – их обвинили в пособничестве людям, попытавшимся выйти на подконтрольную армии САР территорию.
Новостной фронт 05:22
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Технологии

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
ToDay News Ufa 01:37
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:21
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости вчера в 01:59
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное