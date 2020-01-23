Общество

RT на русскомRT на русскомВ Китае изолировали два города из-за коронавируса

Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Хуангана, в городе перестаёт работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении.
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В Китае решили изолировать второй город в рамках борьбы с коронавирусом

Эхо Москвы07:02

В Китае изолировали два города из-за коронавируса

RT на русском05:09

В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

РИА Новости05:31

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Национальная служба новостей05:21

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Интерфакс05:12

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Российская газета05:10

Китай закрыл второй город из-за коронавируса

РБК05:56
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