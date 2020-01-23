Общество
RT на русскомВ Китае изолировали два города из-за коронавируса
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Хуангана, в городе перестаёт работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении.
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Политика
Путин пожал руку принцу Чарльзу
Политика
В Яд Вашем удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту
В музее "Яд Вашем" недоумение вызвал отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на пятый Всемирный форум памяти Холокосту.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Здоровье
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела
Напомним, история семьи из Кургана, в которой родилась девочка с огромным родимым пятном, занимающим около 80 процентов тела, стала известна после того, как местный священник отказался крестить ее вместе с другими детьми.
Общество
Стендап-комик Долгополов показал, куда улетел от российской полиции
Комик покинул Россию после того, как его шутками в петербургском баре заинтересовалась полиция Московской области.
Гаджеты
Раскрыта дата выхода новой Motorola Razr
Политика
Путин напомнил о пособниках нацистов во многих странах Европы
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме памяти жертв Холокоста назвал преступления нацистов против евреев одной из самых позорных страниц мировой истории, и напомнил, что у них были пособники во многих странах Европы.
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Venza
Четвертая генерация кроссовера Toyota Harrier, чей дебют состоится весной, за пределами Японии будет называться Toyota Venza.
Общество
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Футбол
Тиль высказал мнение о главном тренере «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Президент России назначил Игоря Краснова генпрокурором
Фигурное катание
В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Политика
Иран заявил о безопасности полетов в воздушном пространстве страны
"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов, и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий", – заявили в ведомстве.
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Авто
Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день
К гиперкарам Veyron и Chiron добавится совершенно новый, относительно недорогой автомобиль на каждый день.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Авто
В России отзовут более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota
Политика
Захарова заявила, что большинство рабочих из КНДР уже покинуло Россию
Около тысячи граждан Северной Кореи, которые ранее работали в России, готовятся вскоре покинуть российскую территорию в соответствии с решениями Совбеза ООН.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.