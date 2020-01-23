Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Хуангана, в городе перестаёт работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении.

В Китае изолировали два города из-за коронавируса

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