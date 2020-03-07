Происшествия
РБКВ Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
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В Китае спасателям удалось спасти 50 человек из-под завалов рухнувшего отеля
Комсомольская правдавчера в 23:51
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