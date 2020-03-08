Происшествия
ИзвестияВ Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express. Сотрудник местного управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что оно использовалось как карантинное помещение для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.
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В Китае спасателям удалось спасти 50 человек из-под завалов рухнувшего отеля
Комсомольская правда00:51
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