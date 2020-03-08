Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express. Сотрудник местного управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что оно использовалось как карантинное помещение для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.
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В Китае спасателям удалось спасти 50 человек из-под завалов рухнувшего отеля

Комсомольская правда00:51

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

РБК00:24

В Китае десятки человек оказались под завалами после обрушения гостиницы

Интерфаксвчера в 11:38

Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек

RT на русскомвчера в 23:18

Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек

РИА Новостивчера в 22:53

В Китае из-под завалов рухнувшей «коронавирусной» гостиницы вытащили 49 человек

Life.ruвчера в 23:48

СМИ: обрушившаяся в Китае гостиница использовалась как здание для карантина

ТАССвчера в 09:04
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.
Профиль 01:50
Общество

В России обнаружено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный штаб РФ.
URA.Ru 06 марта в 09:02
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СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

Чемпионат вчера в 14:37
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Технологии

Для AMD приоритетом останется органический рост бизнеса

Органический рост бизнеса для AMD продолжает оставаться приоритетом, и эта модель развития не подразумевает активного приобретения активов сторонних компаний.
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Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
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Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

6 марта российский фигурист Андрей Мозалев выиграл золото в одиночном мужском катании среди юниоров.
Известия вчера в 21:07
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 13:00
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Газета.Ru 02:52
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны 06 марта в 15:41
Общество

Названы новые правила оформления ОСАГО

С 8 марта в нашей стране заработали новые правила оформления ОСАГО и КАСКО, которые объединяют два документа в один.
SpeedMe 03:07
Армия и оружие

«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США

News.ru вчера в 11:12
Гаджеты

В Сети озвучены технические характеристики смартфона Nokia 5.3

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Футбол

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

RT на русском 02:47
Единоборства

Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:57
Общество

Жительница Бийска продает корягу за 2 млн рублей

Регион online вчера в 12:47
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 01:47
Экономика

Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
РБК вчера в 03:00
Общество

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru вчера в 02:51
Общество

Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах

АМИТЕЛ 06 марта в 23:05
Происшествия

В Югре трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 03:26
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта

«Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до +8,3 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и области.
RT на русском 01:40
Общество

Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове

Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
ФАН вчера в 16:08
Общество

В Росгвардии предложили не выдавать оружие уличенным в пьяной езде

В Росгвардии предложили отказывать в приобретении оружия тем, кто был наказан за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Ридус вчера в 14:58
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Меган Маркл освистали в Лондоне после появления на публике

Супругу британского принца Гарри Меган Маркл освистали в Лондоне после того, как они с мужем решили отречься от королевской семьи.
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Общество

Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам

В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Shraibikus News 01:29
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