Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей. Так они надеются укрепить позиции на мировом рынке нефти и упростили условия участия в закупках.
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Китай собрался создать крупнейшего покупателя нефти

Взгляд.ру10:20

Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс

Газета.Ru03:17

Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ

Московский Комсомолец03:24

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

РБК05:46

Нефтеперерабатывающие гиганты Китая могут объединиться для закупок нефти

REGNUM03:09

Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти

ПРАЙМ02:22

Bloomberg: нефтяные гиганты Китая прорабатывают план совместных закупок, в том числе у РФ

ТАССвчера в 23:22
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Происшествия

Пожар во владимирском драмтеатре потушен

Известия 12:35
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ЖКХ

В Волгограде вернули холодную воду потребителям в двух районах

Как сообщили «Городским вестям» в пресс-службе городской администрации, к вечеру понедельника, 29 июня, холодную воду вернули жителям двух районов – Тракторозаводского и Краснооктябрьского.
ИА Городские вести. Волгоград 10:21
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Космос

Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах

Evo-rus.com 27 июня в 08:19
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Общество

Следователи в Германии вывели 30 тысяч подозреваемых в педофилии

Следователи в германской земле Северный Рейн – Вестфалия, расследующие дело о педофилии в городе Бергиш-Гладбах, выявили в социальных сетях более 30 тысяч предполагаемых нарушителей антипедофильского законодательства.
VSE42.RU 12:32
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Космос

Духи с ароматом космоса планируют создать в США

Пятый канал вчера в 18:55
Общество

В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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Футбол

«Барселона» объявила о переходе Пьянича из «Ювентуса» за 60 млн евро

РИА Новости 12:59
Политика

Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Культура

В новом фильме «Китобой» Асмус снова снимется в откровенной сцене

Популярная актриса Кристина Асмус вновь обнажится перед камерой на съемках нового фильма. Об этом сообщил режиссер Алексей Учитель.
iReactor 10:01
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Политика

В ЦИК не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней

Проводить голосование на протяжении нескольких дней на выборах вполне возможно, заявил РБК член ЦИК Евгений Шевченко.
РБК 08:59
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Происшествия

Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила в понедельник его жена Марина Адамович.
РИА Новости 13:27
Армия и оружие

Подлодки «Казань» и «Князь Олег» до конца года войдут в состав ВМФ

Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Олег» по плану должны быть переданы ВМФ России в этом году.
RT на русском 05:37
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Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
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Политика

Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде.
РБК 13:21
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Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 27 июня в 08:41
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Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

Как отметил журналист, он смог запустить мотор с первого раза, добавив, что автомобиль имеет очень жёсткие сиденья.
CarsWeek.ru 07:14
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Футбол

Стало известно, кто прокомментирует матч ЦСКА – «Спартак» 30 июня

Матч 25 тура РПЛ ЦСКА – «Спартак», который пройдет на «ВЭБ Арене» 30 июня в Москве прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Mockva.ru 11:07
Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru 09:20
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Хэмилтон и Экклстоун поспорили о расизме. Лучше бы о гонках

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