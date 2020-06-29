Энергетика
ГЛАС.RUВ Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей. Так они надеются укрепить позиции на мировом рынке нефти и упростили условия участия в закупках.
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Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Известия 12:35
ЖКХ
В Волгограде вернули холодную воду потребителям в двух районах
Как сообщили «Городским вестям» в пресс-службе городской администрации, к вечеру понедельника, 29 июня, холодную воду вернули жителям двух районов – Тракторозаводского и Краснооктябрьского.
ИА Городские вести. Волгоград 10:21
Космос
Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах
Evo-rus.com 27 июня в 08:19
Общество
Следователи в Германии вывели 30 тысяч подозреваемых в педофилии
Следователи в германской земле Северный Рейн – Вестфалия, расследующие дело о педофилии в городе Бергиш-Гладбах, выявили в социальных сетях более 30 тысяч предполагаемых нарушителей антипедофильского законодательства.
VSE42.RU 12:32
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал вчера в 18:55
Общество
В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы
Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Политика
Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»
Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Культура
В новом фильме «Китобой» Асмус снова снимется в откровенной сцене
Популярная актриса Кристина Асмус вновь обнажится перед камерой на съемках нового фильма. Об этом сообщил режиссер Алексей Учитель.
iReactor 10:01
Политика
В ЦИК не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней
Проводить голосование на протяжении нескольких дней на выборах вполне возможно, заявил РБК член ЦИК Евгений Шевченко.
РБК 08:59
Происшествия
Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу
Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила в понедельник его жена Марина Адамович.
РИА Новости 13:27
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» до конца года войдут в состав ВМФ
Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Олег» по плану должны быть переданы ВМФ России в этом году.
RT на русском 05:37
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
Политика
Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде.
РБК 13:21
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 27 июня в 08:41
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
Как отметил журналист, он смог запустить мотор с первого раза, добавив, что автомобиль имеет очень жёсткие сиденья.
CarsWeek.ru 07:14
Футбол
Стало известно, кто прокомментирует матч ЦСКА – «Спартак» 30 июня
Матч 25 тура РПЛ ЦСКА – «Спартак», который пройдет на «ВЭБ Арене» 30 июня в Москве прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Mockva.ru 11:07
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20