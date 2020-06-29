Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей. Так они надеются укрепить позиции на мировом рынке нефти и упростили условия участия в закупках.

В Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти

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