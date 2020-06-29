Энергетика
ГЛАС.RUВ Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей. Так они надеются укрепить позиции на мировом рынке нефти и упростили условия участия в закупках.
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Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ
Московский Комсомолецвчера в 03:24
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Россияне стали активнее покупать машины
Как пишут «Ведомости», россияне столкнулись с дефицитом автомобилей в автосалонах.
Tvoe-avto.com 13:02
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В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Общество
Электронное голосование по поправкам в Конституцию завершилось
В Москве и Нижегородской области завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 13:35
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Энергетика
«Газпром» заплатил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ
«Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража, вернув польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ за период с 1 ноября 2014 года.
Коммерсантъ 13:34
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Игры
Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля
Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Армия и оружие
ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.
Известия 10:33
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Политика
США объявили китайские компании ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности
Федеральная комиссия по связи США официально объявила китайские компании ZTE и Huawei угрозами для национальной безопасности Соединённых Штатов.
RT на русском 13:05
Авто
Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra
Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
Интерфакс 08:08
Авто
Названы комплектации нового минивэна GAC GN8 для России
Российский офис компании GAC в преддверии официального дебюта нового минивэна GN8 раскрыл его список комплектаций.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:04
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Общество
В США ожидают до 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки
Если сохранятся нынешние тенденции, то прирост новых случаев заболевания коронавирусом в США может составить до 100 тысяч в сутки.
Российская газета 13:55
Энергетика
Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России в США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей, РФ опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов (EIA).
РИА Новости 14:17
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Интерфакс вчера в 01:14
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
Live24 08:08
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46