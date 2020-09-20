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Lenta.ru
Lenta.ru

В Китае коронавирус обнаружили на упаковке продуктов из России

В китайском городе Чанчунь коронавирус обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов, импортированной из России.В источнике
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РИА Новости

Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России

РИА Новостивчера в 16:09
Газета.Ru

В российских морепродуктах нашли COVID-19

Газета.Ru17:18
Lenta.ru

В Китае коронавирус обнаружили на упаковке продуктов из России

Lenta.ruвчера в 16:56
Московский Комсомолец

Китайские власти обнаружили коронавирус в морепродуктах из России

Московский Комсомолецвчера в 16:23
Интерфакс

Власти китайской провинции нашли коронавирус на кальмарах из РФ

Интерфакс17:37
РЕН ТВ

Власти Китая сообщили, что нашли COVID-19 на упаковке товара из России

РЕН ТВвчера в 16:09
Говорит Москва

Власти Китая нашли COVID-19 на упаковке морепродуктов из России

Говорит Москвавчера в 16:00

Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:46
1

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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США отменили 30-часовой полет бомбардировщика B-52H над Чехией

Полет стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над чешской территорией по случаю проходящего в городе Острава на северо-востоке республики ежегодного авиационного шоу «Дни НАТО в Остраве» был отменен по техническим причинам.
Военное деловчера в 10:20
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Марсель — Лилль 1:1

«Марсель» и «Лилль» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Марселе и завершилась со счетом 1:1.
Sport24.ruвчера в 16:49