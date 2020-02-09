Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.

с чего всё началось

Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP). По последним данным, количество заразившихся превысило 37 тыс. человек, умерли 811.

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