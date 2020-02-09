Общество
КоммерсантъВ Китае коронавирусу присвоили временное название NCP
Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP). По последним данным, количество заразившихся превысило 37 тыс. человек, умерли 811.
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с чего всё началось
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.РИА Новостивчера в 21:11
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
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Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
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Авто
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"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
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Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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«Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании матчем против «Ленинградца», сообщает официальный сайт клуба.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
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«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Политика
В МИД оценили возможность перемирия во время переговоров США и талибов
Радикальное движение "Талибан" готово к прямым переговорам с правительством Афганистана после подписания соглашения с США, обсуждается идея введения временного перемирия в стране на период переговоров, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Хоккей
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в матче Евротура со счетом 2:5.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Политика
Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
Наука
В Туле разработали новую методику лечения стресса
Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
Культура
Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи
Охотница за олигархами присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как они выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ
В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
Происшествия
В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины
Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.