Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны. Тест на коронавирус COVID-19 у мужчины был отрицательным.
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В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Lenta.ruвчера в 19:48

В Китае мужчина умер от хантавируса

РИА Новости03:14

В Китае подтвердили первую смерть от хантавируса

Национальная служба новостей04:37

К коронавирусу добавилась новая угроза — хантавирус. В Китае — первая смерть

URA.Ru02:23

СМИ сообщили о смерти мужчины в Китае от хантавируса

РБК04:36

СМИ пишут о появлении «собрата» коронавируса. Но хантавирус не имеет отношения к 2019-nCoV

Телеканал 360°07:54

Хантавирусом заразились 8 000 россиян

Московский Комсомолец08:33
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Футбол

На Кокорина претендует испанский клуб

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил о том, что на форварда «Сочи» Александра Кокорина обратил внимание один из клубов Примеры.
Metaratings вчера в 15:04
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Первыми из всего модельного ряда Lada на конвейер Запорожского Автомобильного Завода встали: "четырехдверка" Vesta и хэтч XRay с двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП, а также универсал Largus с силовым агрегатом с отдачей 87 л.с. и такой же коробкой передач.
Новые автомобили 05:08
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РБК вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Здоровье

Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области

Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Rostov gazeta 07:12
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:53
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия 07:10
Происшествия

На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Известия 08:35
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Армия и оружие

Минобороны Украины обратилось к резервистам с медицинским образованием с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом

24 марта Минобороны обратилось к военнослужащим запаса, волонтерам и другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в том числе интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов с открытым призывом к совместной работе со случаями заражения коронавирусной инфекцией.
Новостной фронт 07:50
Здоровье

Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Известия 08:50
Общество

АТОР: За рубежом остаются 45 тысяч российских туристов

Самостоятельным туристам содействие оказывают российские дипломатические представительства.
Российская газета 07:30
Общество

Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
РБК 07:26
Политика

Обращение Путина к народу перенесли на 16:00

Обращение президента РФ Владимира Путина перенесено на 16:00.
Фонтанка.Ру 08:47
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Футбол

У бывшего игрока «Ростова» обнаружен коронавирус

После возвращения в Россию у Максима был обнаружена коронавирусная инфекция.; Команда находилась на сборах в Испании, они были прерваны в связи с ситуацией.
Чемпионат-Ростов вчера в 11:26
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
ТАСС 23 марта в 11:35
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Gazeta.SPb вчера в 11:12
Политика

Киев объяснил перенос создания консультативного совета с Донбассом

Резников уточнил, что переговоры контактной группы состоятся в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически.
REGNUM 06:46
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Происшествия

Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода

Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
ТАСС 08:41
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
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