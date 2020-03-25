В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны. Тест на коронавирус COVID-19 у мужчины был отрицательным.

В Китае мужчина умер от хантавируса

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Здоровье Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

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Армия и оружие Минобороны Украины обратилось к резервистам с медицинским образованием с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом 24 марта Минобороны обратилось к военнослужащим запаса, волонтерам и другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в том числе интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов с открытым призывом к совместной работе со случаями заражения коронавирусной инфекцией.

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Футбол У бывшего игрока «Ростова» обнаружен коронавирус После возвращения в Россию у Максима был обнаружена коронавирусная инфекция.; Команда находилась на сборах в Испании, они были прерваны в связи с ситуацией.

Общество Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.

Политика Киев объяснил перенос создания консультативного совета с Донбассом Резников уточнил, что переговоры контактной группы состоятся в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически.

Происшествия Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.