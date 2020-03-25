Коронавирус
КоммерсантъВ Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны. Тест на коронавирус COVID-19 у мужчины был отрицательным.
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Футбол
На Кокорина претендует испанский клуб
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил о том, что на форварда «Сочи» Александра Кокорина обратил внимание один из клубов Примеры.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Первыми из всего модельного ряда Lada на конвейер Запорожского Автомобильного Завода встали: "четырехдверка" Vesta и хэтч XRay с двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП, а также универсал Largus с силовым агрегатом с отдачей 87 л.с. и такой же коробкой передач.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Здоровье
Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области
Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Общество
В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Происшествия
На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Энергетика
Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Армия и оружие
Минобороны Украины обратилось к резервистам с медицинским образованием с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом
24 марта Минобороны обратилось к военнослужащим запаса, волонтерам и другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в том числе интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов с открытым призывом к совместной работе со случаями заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Общество
АТОР: За рубежом остаются 45 тысяч российских туристов
Самостоятельным туристам содействие оказывают российские дипломатические представительства.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
Политика
Обращение Путина к народу перенесли на 16:00
Обращение президента РФ Владимира Путина перенесено на 16:00.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Футбол
У бывшего игрока «Ростова» обнаружен коронавирус
После возвращения в Россию у Максима был обнаружена коронавирусная инфекция.; Команда находилась на сборах в Испании, они были прерваны в связи с ситуацией.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Политика
Киев объяснил перенос создания консультативного совета с Донбассом
Резников уточнил, что переговоры контактной группы состоятся в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Происшествия
Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода
Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.