Коронавирус
ТАССВ Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, причиной смерти стала лихорадка, вызванная инфицированием вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.
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Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Политика
Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков
Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
Транспорт
РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов
РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Американские разведчики замечены у российских границ
Два разведывательных самолета ВВС США замечены рядом с российским воздушным пространством.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Экономика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Здоровье
Три российских студента заразились коронавирусом
Врачи подтвердили заражение COVID-19 у трёх учащихся российских вузов. Среди них есть те, кто проживает в общежитиях, передаёт ТАСС.
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Общество
Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы
Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Происшествия
В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек
На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
Театры
Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Экономика
Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации
Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Общество
ФСБ раскрыла данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Региональное управление ФСБ раскрыло архивный документ о преступлениях фашистов в Ростовской области во время оккупации, пишет РИА Новости.