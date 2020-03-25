Коронавирус

ТАССТАССВ Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, причиной смерти стала лихорадка, вызванная инфицированием вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.
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В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

RT на русском04:12

В Китае госпитализированный с подозрением на COVID-19 умер от хантавируса

Вести.Ru03:36

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Lenta.ruвчера в 19:48

В Китае заявили о смерти человека от хантавируса

Взгляд.ру03:22

В Китае мужчина умер от хантавируса

РИА Новости03:14

К коронавирусу добавилась новая угроза — хантавирус. В Китае — первая смерть

URA.Ru02:23

В Китае мужчина умер от хантавируса

ТАСС03:30
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Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

РБК 03:54
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
РИА Новости 03:34
Транспорт

РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов

РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 03:42
Армия и оружие

Американские разведчики замечены у российских границ

Два разведывательных самолета ВВС США замечены рядом с российским воздушным пространством.
Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Экономика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью.
Российская газета вчера в 04:10
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Здоровье

Три российских студента заразились коронавирусом

Врачи подтвердили заражение COVID-19 у трёх учащихся российских вузов. Среди них есть те, кто проживает в общежитиях, передаёт ТАСС.
News.ru вчера в 12:32
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Общество

Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы

Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru 23 марта в 18:27
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru 23 марта в 12:05
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Экономика

Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации

Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Саминвестор 03:24
Происшествия

За сутки из больницы в Коммунарке выписались 54 пациента

РБК 02:24
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 03:25
Общество

ФСБ раскрыла данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Региональное управление ФСБ раскрыло архивный документ о преступлениях фашистов в Ростовской области во время оккупации, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:38
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