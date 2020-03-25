В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, причиной смерти стала лихорадка, вызванная инфицированием вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.

В Китае мужчина умер от хантавируса

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