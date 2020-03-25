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ТАССТАСС
В Китае мужчина умер от хантавируса
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Через три часа после госпитализации один из пассажиров умер. Тестирование на другие возбудители заболеваний дало положительный результат на вирус хантаан. После этого медики решили организовать тестирование на хантавирус для всех пассажиров и водителей этого автобуса.В источнике
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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, причиной смерти стала лихорадка, вызванная инфицированием вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.
ТАСС 03:30
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В Китае мужчина умер от хантавируса

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В Китае госпитализированный с подозрением на COVID-19 умер от хантавируса

Вести.Ru 03:36
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В Китае заявили о смерти человека от хантавируса

Взгляд.ру 03:22 