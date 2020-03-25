В Китае мужчина умер от хантавируса

Через три часа после госпитализации один из пассажиров умер. Тестирование на другие возбудители заболеваний дало положительный результат на вирус хантаан. После этого медики решили организовать тестирование на хантавирус для всех пассажиров и водителей этого автобуса.