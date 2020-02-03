Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%

Эхо Москвы06:31

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

РБК05:45

На 20% упал спрос на нефть в Китае — Bloomberg

Красная весна03:10

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Коммерсантъ03:42

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

REGNUM02:53

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Интерфакс02:40

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса

ТАСС02:12
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
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«Рубин» проиграл «Оденсе» в контрольном матче

Футболисты казанского "Рубина" проиграли датскому "Оденсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
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Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна вчера в 05:19
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Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
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Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Футбол

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин продлил контракт с командой ещё на пять лет.
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Футбол

Путин предоставил гражданство РФ бразильскому игроку в мини-футбол

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Доказано, что быстрая музыка облегчает занятия спортом

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Боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет колонии

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Появились снимки пораженных коронавирусом легких

Москва 24 08:31
Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Газета.Ru 03:09
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
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Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай

Чартерные рейсы, осуществляемые авиаперевозчиками между Россией и Китаем, будут приостановлены с 14 февраля.
РБК 08:23
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
REGNUM 02:40
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Футбол

«Зенит» не отпустил Дзюбу играть за «Тоттенхэм» в АПЛ

Экономика сегодня вчера в 10:55
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Google создала альтернативу YouTube

Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.
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Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

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Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие

Поставки новых танков «Армата» в войска начнутся в 2020 году

Поставки бронетехники на платформе "Армата" разработки "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.
ТАСС 02:51
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Продажи iPhone могут сильно упасть из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса может существенно снизить продажи новых iPhone, сократив объемы его поставок в страны мира в первом квартале 2020 года.
МонаВиста 08:51
Общество

Шейк появилась на вручении премии BAFTA в платье-купальнике

Ирина Шейк предстала перед гостями премии в платье-купальнике, состоящем из золотой сетки и нюдового боди.
ФАН 05:20
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ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

ДЕЛА.ru 05:59
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Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Как работают Яндекс.Новости?
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