Энергетика

Live24Live24Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса

По информации, которой располагает издание Bloomberg, ежесуточное потребление нефти в Китае сократилось приблизительно до 3-х миллионов баррелей, что эквивалентно 20%. Кроме того, из-за коронавируса закрыли транспортное сообщение с КНР, а это тоже стало причиной падения спроса на нефть.
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Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%

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Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

РБК05:45

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Интерфакс02:40

На 20% упал спрос на нефть в Китае — Bloomberg

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Коммерсантъ03:42

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