Происшествия
Российская газетаВ Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС 16:46
Футбол
ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре
RT на русском 11:24
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Киберспорт
Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt
Команда Клемента Иванова прошла в финал, где встретится с OG, которые оказались сильнее Alliance (2:0).
Матч ТВ 11 июня в 04:48
Общество
Умер заразившийся коронавирусом брат губернатора Хабаровского края
Умер депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 01:55
Киберспорт
Смотрим прямую трансляцию The future of gaming
The GEEK 11 июня в 15:43
Шоу-бизнес
Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове
RT на русском 15:04
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости 14:01
Общество
В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов
В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара объявила о реструктуризации командования
Принято решение о реструктуризации главного оперативного штаба командования, сообщила Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.
Взгляд.ру 17:51
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество
В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки
В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки.
RT на русском 15:03
Игры
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:17
Общество
В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе
Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
Lenta.ru 10:15
Здоровье
В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ
Все участники парада, соблюдая меры безопасности, были в медицинских масках.
Байкал-Daily 10:35
Шоу-бизнес
Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой
Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «колхозница».
Невские Новости вчера в 18:00
Общество
В Симферополе запустили новый водопровод
12 июня в Симферополе запущен новый водопровод, старт магистрали дал глава Крыма Сергей Аксенов.
МонаВиста вчера в 13:24
Здоровье
Страсти по статистике: российским врачам помогает система, не имеющая аналогов
Российским специалистам очень помогла развитая и не имеющая аналогов система патологоанатомической экспертизы.
Вести.Ru 14:44
Футбол
Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Экспресс газета 05:31
Авто
Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Старт продаж Geely FY11 в РФ намечен на третий квартал.
32CARS.ru 08:10