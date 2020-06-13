Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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В Китае при взрыве цистерны на шоссе пострадали не менее 50 человек

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После взрыва цистерны в Китае из-под завалов спасли 13 человек

Вести.Ru12:33

Больше ста человек получили ранения при взрыве автоцистерны в Китае

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В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло 12 человек

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В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек

Комсомольская правда13:10

Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео

Lenta.ru08:03

СМИ: число жертв при взрыве бензовоза в Китае возросло до девяти

ТАСС07:12
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Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС 16:46
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Футбол

ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре

RT на русском 11:24
Происшествия

В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru 15:23
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Киберспорт

Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt

Команда Клемента Иванова прошла в финал, где встретится с OG, которые оказались сильнее Alliance (2:0).
Матч ТВ 11 июня в 04:48
Общество

Умер заразившийся коронавирусом брат губернатора Хабаровского края

Умер депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 01:55
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Киберспорт

Смотрим прямую трансляцию The future of gaming

The GEEK 11 июня в 15:43
Шоу-бизнес

Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове

RT на русском 15:04
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Армия и оружие

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости 14:01
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Общество

В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов

В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
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Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара объявила о реструктуризации командования

Принято решение о реструктуризации главного оперативного штаба командования, сообщила Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.
Взгляд.ру 17:51
Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются

Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Общество

В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки

В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки.
RT на русском 15:03
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Игры

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
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Экономика

В России отменен «банковский роуминг»

С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru 16:57
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:17
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Общество

В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
Lenta.ru 10:15
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Происшествия

Ефремов записал обращение после смертельного ДТП

Компания 03:22
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Здоровье

В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ

Все участники парада, соблюдая меры безопасности, были в медицинских масках.
Байкал-Daily 10:35
Шоу-бизнес

Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой

Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «колхозница».
Невские Новости вчера в 18:00
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Общество

В Симферополе запустили новый водопровод

12 июня в Симферополе запущен новый водопровод, старт магистрали дал глава Крыма Сергей Аксенов.
МонаВиста вчера в 13:24
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Здоровье

Страсти по статистике: российским врачам помогает система, не имеющая аналогов

Российским специалистам очень помогла развитая и не имеющая аналогов система патологоанатомической экспертизы.
Вести.Ru 14:44
Футбол

Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

Экспресс газета 05:31
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Geely FY11 привезут в Россию из Китая

Старт продаж Geely FY11 в РФ намечен на третий квартал.
32CARS.ru 08:10
Происшествия

Адвокат объяснил нежелание семьи Захарова принять извинения Ефремова

Известия 16:09
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Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

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