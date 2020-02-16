Общество

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Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
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В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.
РИА Новости09:49

Подробнее о событии

Фармкомпания заявила о разрешении на продажу лекарства от коронавируса

РБК11:34

В Китае запущено производство первого лекарства от коронавируса

Московский Комсомолец10:02

В Китае в производство запущено первое возможное лекарство от коронавируса

Газета.Ru10:43

Производство лекарства от коронавируса запустили в Китае

Телеканал 360°10:34

В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса

Комсомольская правда10:21

В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса

Lenta.ru11:12

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

РИА Новости09:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

На севере Сирии при взрыве автомобиля погибли шесть человек

РИА Новости 12:56
Общество

В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Lenta.ru 12:30
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews 13:20
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Экономика

Алкоголь в беде и манипуляциях: о чем говорят данные Nielsen

Собственно, как утверждается в опубликованных СМИ данных агентства, действительно, в 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном, в то время как пива было продано на 2,1% больше в литрах.
REGNUM вчера в 02:42
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Life.ru 14 февраля в 22:27
Происшествия

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

РИА Новости 13:50
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве

RT на русском 12:28
Биатлон

Экхофф ответила Резцовой по поводу медицинской поддержки

Спорт-Экспресс 10:41
Фигурное катание

В Японии показали фильм об Алине Загитовой

Японские журналисты сняли документальный фильм о жизни известной российской фигуристки Алины Загитовой.
КМВ Новости 08:07
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции

Известия 12:37
Общество

Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут

Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
ToDay News Ufa 14 февраля в 05:57
Культура

Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу

Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
ToDay News Ufa вчера в 03:59
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в основном составе своей команды на матч 24-го тура Примеры с «Реалом».
RT на русском 14:04
Общество

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Известия 13:00
Общество

Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб.
РБК 06:50
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

На Украине призвали жителей Кубани вспомнить о независимости

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о том, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
Lenta.ru 06:49
Игры

Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
Cyber.sports.ru 13:49
Футбол

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 13:23
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 13:48
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

РИА Новости 03:27
Политика

Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
REGNUM 08:34
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

RT на русском 08:56
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Футбол

Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить на год

По данным The Athletic, вместо двух лет отстранение может продлиться всего один год, соответствующее решение может принять CAS после рассмотрения апелляции со стороны клуба АПЛ.
ProstoProSport 14:00
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
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