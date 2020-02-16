Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.

с чего всё началось

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.

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Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

Экономика Алкоголь в беде и манипуляциях: о чем говорят данные Nielsen Собственно, как утверждается в опубликованных СМИ данных агентства, действительно, в 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном, в то время как пива было продано на 2,1% больше в литрах.

Технологии Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5 Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.

Общество Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.

Культура Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.

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Политика Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.

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Политика Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.