Общество
ИзвестияВ Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
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Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.РИА Новости09:49
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В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса
Комсомольская правда10:21
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