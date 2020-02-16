Общество

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Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
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В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.
РИА Новости09:49

Подробнее о событии

Производство лекарства от коронавируса запустили в Китае

Телеканал 360°10:34

В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса

Lenta.ru11:12

В Китае в производство запущено первое возможное лекарство от коронавируса

Газета.Ru10:43

Власти Китая выдали разрешение на продажу возможного лекарства от коронавируса

RT на русском16:11

В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса

Комсомольская правда10:21

В Китае запущено производство первого лекарства от коронавируса

Московский Комсомолец10:02

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

РИА Новости09:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
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