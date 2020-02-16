Общество
КоммерсантъВ Китае начали выпускать возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян. Как говорится в заявлении руководства города Тайчжоу, речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.
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Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.РИА Новости09:49
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В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса
Комсомольская правда10:21
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