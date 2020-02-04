Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
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В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

РИА Новости03:30

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВ03:36

Китай закупает у РФ триазавирин для тестирования лечения коронавируса

REGNUM03:31

Китайцы приступили к испытаниям российского препарата против коронавируса

Lenta.ru03:30

В Китае испытывают российский препарат Триазавирин для борьбы с коронавирусом

ТАСС03:40

Китай решил победить коронавирус с помощью уральского лекарства

URA.Ru03:28

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

RT на русском03:25
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru 06:39
Музыка

Стал известен список претендентов на участие в Евровидении от России

Афиша Daily 09:47
Происшествия

Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса

Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
URA.Ru 08:08
Политика

Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова.
BFM.ru 11:07
Политика

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
РБК 10:39
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Происшествия

Новое резонансное убийство произошло в Киеве

В Киеве произошло очередное резонансное убийство — пластического хирурга Андрея Сотника.
Рамблер 04:20
Армия и оружие

Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
REGNUM 07:20
Политика

Россияне одобрили социальные поправки в Конституцию

Самый большой положительный отклик (у 91% опрошенных) получили социальные поправки в Основной закон - те, которые касаются пособий и пенсий.
Город55.ру вчера в 06:57
Политика

Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Газета.Ru 08:57
Политика

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Взгляд.ру 08:50
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM вчера в 01:24
Наука

Лучшее за день. 3 февраля

Шотландские ученые предложили новый способ определять возраст виски — на основе соотношения двух изотопов углерода.
Индикатор вчера в 17:18
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
Авто

В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition

Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется 2,0-литровым наддувным мотором, который выдает мощность в 249 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
SpeedMe 05:11
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Зачарованные» сообщила о раке четвертой стадии

У американской актрисы Шеннен Доэрти, сыгравшей одну из главных ролей в сериале «Зачарованнные», диагностировали рак груди на четвертой стадии.
РБК 10:53
Кино

Харрисон Форд снимется в пятой части «Индианы Джонса»

News.ru 09:10
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Футбол

Ольга Смородская – о продлении контракта Семина: Работать с ним сложно, вряд ли улучшился характер

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Юрием Семиным.
Спорт день за днем 06:47
Происшествия

Актера из сериала «Великолепный век» осудили за сопротивление полиции

РИА Новости 06:45
Общество

Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»

Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
РИА Новости 10:40
Происшествия

Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

Вести.Ru 09:08
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Газета.Ru 09:51
Культура

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Ведомости 09:54
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
StarHit.ru вчера в 20:00
Армия и оружие

"Дави его!": российские БТР взяли тараном американские броневики в Сирии

Очередная попытка американских военных заблокировать дорогу российскому военному патрулю на севере Сирии едва не завершилась травмами для американских солдат.
Avia.pro 07:18
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