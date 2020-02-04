Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

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