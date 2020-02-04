Здоровье
РИА НовостиВ Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
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Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Политика
Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции
Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Общество
В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Наука
Стал известен механизм проникновения коронавируса в клетку человека
Группа ученых под руководством Чжэн-Ли Ши из Уханьского института вирусологии выяснила, как новый коронавирус 2019-nCoV проникает в клетку.
Происшествия
В Москве сообщили о минировании станций метро, ряда вокзалов и судов
Все станции московского метрополитена, три вокзала и несколько районных судов получили во вторник анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
"Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Космос
Соленое озеро обнаружено на Марсе
Марсоход Curiosity выяснил, что вода в кратере была не только соленой, но и имела относительно комфортный уровень pH. Камни, подходящие температуры, богатая минералами вода — это сочетание весьма благоприятно для зарождения жизни, но для доказательства существования ее на Марсе требуются дополнительные исследования.
Армия и оружие
Число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми
Восемь человек погибли в результате обстрела позиций турецких войск в Идлибе. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.
Общество
Стрелков ответил на обвинения по делу MH17
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия
Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели – коллекторы и сотрудники банков – смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Авто
Toyota выпустила спортивную версию Toyota Camry для РФ
Toyota Camry в исполнении S-Edition доступна с безальтернативным бензиновым ДВС объемом 2,5 литра мощностью 181 л.с. Силовой агрегат сочетается с 6-диапазонным "автоматом".
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Политика
Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан
Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Футбол
Судья дважды удалил футболиста за 3 минуты
Полузащитник «Фуэнлабрады» Кристобаль Маркес дважды за матч был удален с поля.
Политика
Путин рассказал о пользе тренировки мозга
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.