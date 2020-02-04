Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
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Китай решил победить коронавирус с помощью уральского лекарства

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В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

РИА Новости03:30

В Китае начали испытания российского препарата для борьбы с коронавирусом

РБК06:23

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

RT на русском03:25
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
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«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
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Политика

Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Известия 09:01
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Общество

В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом

Актуальные Новости 02 февраля в 02:37
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Lenta.ru 08:24
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Наука

Стал известен механизм проникновения коронавируса в клетку человека

Группа ученых под руководством Чжэн-Ли Ши из Уханьского института вирусологии выяснила, как новый коронавирус 2019-nCoV проникает в клетку.
НИА-Железногорск 05:23
Происшествия

В Москве сообщили о минировании станций метро, ряда вокзалов и судов

Все станции московского метрополитена, три вокзала и несколько районных судов получили во вторник анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Путин рассмешил участников встречи в Череповце

ТВ Центр 08:11
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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

"Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Взгляд.ру 08:50
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
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Культура

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Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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Космос

Соленое озеро обнаружено на Марсе

Марсоход Curiosity выяснил, что вода в кратере была не только соленой, но и имела относительно комфортный уровень pH. Камни, подходящие температуры, богатая минералами вода — это сочетание весьма благоприятно для зарождения жизни, но для доказательства существования ее на Марсе требуются дополнительные исследования.
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Число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми

Восемь человек погибли в результате обстрела позиций турецких войск в Идлибе. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.
ТАСС вчера в 11:00
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.
RT на русском 09:22
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

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Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru вчера в 10:39
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели – коллекторы и сотрудники банков – смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
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Toyota выпустила спортивную версию Toyota Camry для РФ

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МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

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