Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом России Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.

Политика Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца "Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Космос Соленое озеро обнаружено на Марсе Марсоход Curiosity выяснил, что вода в кратере была не только соленой, но и имела относительно комфортный уровень pH. Камни, подходящие температуры, богатая минералами вода — это сочетание весьма благоприятно для зарождения жизни, но для доказательства существования ее на Марсе требуются дополнительные исследования.

Общество Стрелков ответил на обвинения по делу MH17 Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.

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Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Профессиональные взыскатели – коллекторы и сотрудники банков – смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.

Авто Toyota выпустила спортивную версию Toyota Camry для РФ Toyota Camry в исполнении S-Edition доступна с безальтернативным бензиновым ДВС объемом 2,5 литра мощностью 181 л.с. Силовой агрегат сочетается с 6-диапазонным "автоматом".