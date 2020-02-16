Общество
Политическая ЭкспертизаВ Китае начали производство возможного лекарства от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, начало производиться в восточной провинции Чжэцзян. Соответствующее заявление сделали представители правительства города Тайчжоу. Сообщение появилось в социальной сети WeChat в официальном аккаунте властей.
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с чего всё началось
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.РИА Новостивчера в 09:49
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Китайский коронавирус, последние новости на 17 февраля 2020 года: запущено в производство эффективное лекарство от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 23:12
Власти Китая выдали разрешение на продажу возможного лекарства от коронавируса
RT на русскомвчера в 16:11
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