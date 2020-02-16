Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.

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Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, начало производиться в восточной провинции Чжэцзян. Соответствующее заявление сделали представители правительства города Тайчжоу. Сообщение появилось в социальной сети WeChat в официальном аккаунте властей.

В Китае начали производство возможного лекарства от коронавируса

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