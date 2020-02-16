Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.

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Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление властей города Тайчжоу в соцсети WeChat.

В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса

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