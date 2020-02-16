Общество

ВедомостиВедомостиВ Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление властей города Тайчжоу в соцсети WeChat.
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В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.
РИА Новости09:49

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Китайский коронавирус, последние новости на 17 февраля 2020 года: запущено в производство одобренное лекарство от коронавируса

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В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса

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В Китае запущено производство первого лекарства от коронавируса

Московский Комсомолец10:02

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Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».
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Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
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В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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