Здоровье
ИзвестияВ Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй.
Читать в источнике
Оценить335
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Политика
Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана
Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Политика
В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку
В России реализуются десятки проектов на эту тему, сообщил генеральный директор "Тактических ракетных вооружений" Борис Обносов.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
Умер легендарный российский разведчик Алексей Ботян
Политика
Посол России в Турции заявил об угрозах из-за событий в Сирии
Глава российской дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о поступающих в его адрес угрозах в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина в гостях обыграл «Колорадо»
Встреча состоялась в Денвере на арене "Пепси-центр" в присутствии 18 146 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:3.
Армия и оружие
По Дамаску нанесен ракетный удар
Ракетные удары были отбиты силами ПВО. Ранее Дамаск был атакован 6 февраля.
Политика
Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву
Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Общество
Минпромторг не планирует ограничивать посылки из Китая
Напомним, с предложением ограничить поступление посылок из Китайской Народной Республики ранее выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Армия и оружие
«Бестолковые пиндосы, дауны»: насмешки российских военных над американцами в Сирии попали на видео
На видео можно проследить, как российские военнослужащие не только насмехаются над военными из США, но и всячески их оскорбляют, называя «бестолковыми пиндосами», «даунами» и т.д. Сделанная видеозапись позволяет более широко оценить инцидент, произошедший несколько дней назад недалеко от российской военной авиабазы в Камышли.
Происшествия
Бывший директор севастопольского КБ осужден за госизмену
Бывший директор севастопольского конструкторского бюро "Черноморец" Виктор Прозоров признан виновным в совершении государственной измены.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Политика
Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления нового врио главы региона рассказал о своем переходе в Совет Федерации.
Общество
Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения
Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Общество
Лацанич уйдет с должности гендиректора «Вымпелкома» в июне
Гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич покинет должность в июне, сообщил материнский холдинг российской компании Veon.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.