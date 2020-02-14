Здоровье
РИА НовостиВ Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
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Врачи КНР сообщили об эффективном способе лечения зараженных коронавирусом
Российская газетавчера в 22:01
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