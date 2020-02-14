Здоровье
ИзвестияВ Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй.
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Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Экономика
Десять зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Десять зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
Экономика
«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики коронавируса
Как передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, система, получившее регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677, способна выявлять РНК нового коронавируса.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Политика
Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины
Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что энтитет БиГ Республика Сербская «встала на путь выхода из состава БиГ, и этот путь необратим».
Кино
Федор Добронравов опроверг свой конфликт с Анатолием Васильевым
Актер Федор Добронравов, известный по главной роли в телесериале «Сваты», не подтвердил информацию о своей ссоре с коллегой по проекту Анатолией Васильевым.
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Игры
«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы
«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Политика
В Барнауле депутаты гордумы избрали нового мэра
Новым главой администрации Барнаула депутаты городской Думы избрали Вячеслава Франка, 14 февраля сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
Экономика
Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов
Писательница избавилась от длинных волос Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов.
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Фигурное катание
Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.