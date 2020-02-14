Здоровье

ИзвестияИзвестияВ Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй.
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В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Газета.Ru02:01

Врачи призвали исцелившихся от коронавируса поделиться кровью с больными

News.ruвчера в 10:14

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

РИА Новостивчера в 17:08

Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 16:44

В Китае нашли эффективный метод борьбы с новым коронавирусом

Красная веснавчера в 16:51

В КНР врачи спасли более 10 критических больных пневмонией переливанием крови с антителами

ТАССвчера в 15:19

В Китае стали лечить от коронавируса переливанием плазмы

REGNUM00:12
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Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Происшествия

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Вести.Ru 03:29
Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
BFM.ru 04:18
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Экономика

Десять зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Десять зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
ПРАЙМ вчера в 09:20
Экономика

«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

РИА Новости вчера в 10:30
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для диагностики коронавируса

Как передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, система, получившее регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677, способна выявлять РНК нового коронавируса.
Российская газета 04:04
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Политика

Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что энтитет БиГ Республика Сербская «встала на путь выхода из состава БиГ, и этот путь необратим».
Страна Советов on-line 04:17
Кино

Федор Добронравов опроверг свой конфликт с Анатолием Васильевым

Актер Федор Добронравов, известный по главной роли в телесериале «Сваты», не подтвердил информацию о своей ссоре с коллегой по проекту Анатолией Васильевым.
Bimru.ru 03:54
Происшествия

Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Мосмонитор 02:05
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
Общество

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия вчера в 07:38
Игры

«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы

«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Игромания.ру 03:01
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Политика

В Барнауле депутаты гордумы избрали нового мэра

Новым главой администрации Барнаула депутаты городской Думы избрали Вячеслава Франка, 14 февраля сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
Красная весна 00:33
Экономика

Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка

Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Деловое.ТВ 11 февраля в 09:37
Происшествия

Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки

Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Pravda.Ru 00:43
Хоккей

Овечкин завершил без набранных очков третий матч подряд в НХЛ

РБК 03:28
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru вчера в 23:36
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Политика

В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Известия 03:22
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
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Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов

Писательница избавилась от длинных волос Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов.
WomanHit.ru 03:52
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru вчера в 00:45
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Газета.Ru вчера в 22:30
Фигурное катание

Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.
RT на русском 04:01
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