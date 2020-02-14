Здоровье

ИзвестияИзвестияВ Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй.
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В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Газета.Ru02:01

В КНР врачи спасли более 10 критических больных пневмонией переливанием крови с антителами

ТАССвчера в 15:19

Китайский коронавирус, последние новости на 14 февраля 2020 года: В Китае нашли способ лечения вируса и строят еще одну больницу за 7 дней

Комсомольская правдавчера в 23:46

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

РИА Новостивчера в 17:08

В Китае нашли эффективный метод борьбы с новым коронавирусом

Красная веснавчера в 16:51

В Китае стали лечить от коронавируса переливанием плазмы

REGNUM00:12

Врачи призвали исцелившихся от коронавируса поделиться кровью с больными

News.ruвчера в 10:14
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Общество

Путин подписал указы о помиловании троих россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:34
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
REGNUM 08:03
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Общество

Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру

Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
РБК 00:36
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
РБК 07:26
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

News.ru 07:35
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Политика

Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции

Экономика сегодня 05:09
Политика

Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления нового врио главы региона рассказал о своем переходе в Совет Федерации.
Компания 02:49
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей

Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 04:47
Политика

Путин назначил троих помощников Медведева

Президент Владимир Путин назначил помощников заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева – Михаила Триногу, Сергея Соболева и Олега Осипова, указы опубликованы на портале правовой информации.
Ведомости 04:47
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС 03:00
Гаджеты

Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона

Вечерний курьер 07:35
Происшествия

При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:47
Армия и оружие

Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта

Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 01:25
Футбол

Мэддисон выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
Чемпионат 07:22
Здоровье

В Смоленской области на карантине по коронавирусу находится 21 человек

В настоящее время в Смоленской области под наблюдением находится 21 человек, прибывший из КНР.
Readovka67.ru 08:00
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика

В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Известия 03:22
Футбол

«Челси» договорился о трансфере Зиеша

Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
ProstoProSport 12 февраля в 16:16
Политика

Генпрокурор США заявил, что твиты Трампа мешают работе минюста

Твиты Дональда Трампа мешают работе минюста США, считает американский генпрокурор Уильям Барр.
Газета.Ru 07:21
Политика

Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Президент выразил надежду на то, что в России никогда не заменят слово "мама" на понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", как это произошло в некоторых странах.
Москва 24 вчера в 09:15
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Происшествия

Голунов получил письменные извинения от прокуратуры

Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Газета.Ru 07:37
Происшествия

Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета 03:41
Гаджеты

Google слила информацию об Android 11

В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
The GEEK 04:57
Экономика

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев 2019 года, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, увеличился до 8,49 рубля за метр - на 10,4%. При этом, по сведениям Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) многоквартирных домов, в 2020 году взносы уже повысили 54 региона.
Российская газета вчера в 23:55
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