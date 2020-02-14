Здоровье
ИзвестияВ Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй.
Читать в источнике
Оценить304
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Здоровье
Кардиолог объяснил, как без таблеток снизить давление за 15 минут
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.
Космос
Аномальные космические сигналы поступают на землю каждые 16 дней
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней Международная команда астрономов впервые обнаружила так называемый быстрый радиовсплеск (FRB), который повторяется на основе регулярного цикла.
Армия и оружие
Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов впервые рассказал, с какими трудностями сталкивается корпорация при разработке внутрифюзеляжных ракет для Су-57.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы
Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы 18 тысяч рублей.
Происшествия
В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину
В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Политика
Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка
Городская дума Барнаула в пятницу на заседании избрала большинством голосов главой города первого заместителя главы администрации муниципалитета, руководителя аппарата, исполняющего обязанности мэра 54-летнего Вячеслава Франка.
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Космос
Ученые НАСА хотят поэкспериментировать с плесенью из Чернобыля на МКС
Черная плесень со стен Чернобыльской АЭС, способная поглощать радиацию, станет объектом экспериментов американских ученых на борту МКС, 11 февраля сообщает украинское агентство «Правительственный курьер».
Общество
Водонаева рассказала о допросе в полиции
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Путин отказался вводить в России термины «родитель №1» и «родитель №2»
Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
В результате аварии восемь человек погибли, двое пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что все погибшие – граждане Украины.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Армия и оружие
В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.