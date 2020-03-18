Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

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Наука ФАН нашел аргументы, подтверждающие американское происхождение коронавируса Осенью 2015 года в научном журнале Nature Medicine был опубликован результат эксперимента американских вирусологов, которые успешно скрестили вирус из крови подковоносы летучих мышей из Китая под название SHC014 с вирусом атипичной пневмонии SARS 2003 года.

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Здоровье Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.

Армия и оружие В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Происшествия В Приморье «Некрополь» оперативно узнавал о мертвых Стражи правопорядка уже провели обыски на станции "Скорой помощи" и в кабинетах полицейских, которых подозревают в получении взяток за оперативную передачу представителю похоронного бизнеса сведений о тех, кто отправился в мир иной.

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