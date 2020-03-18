Коронавирус
Газета.RuВ Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.
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Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса
Фармацевтический вестниквчера в 09:48
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Хоккей
«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина
"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Культура
Организаторы Евровидения-2020 официально заявили об отмене конкурса
Как сообщалось, организаторы крупнейшего музыкального конкурса долгое время пристально наблюдали за распространением коронавируса в Европе, но не торопились отменять масштабное мероприятие.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
Финансы
Курс доллара превысил 78 рублей
Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
Общество
В Конгрессе США выявили первый случай заражения коронавирусом
Американский конгрессмен Марио Диас-Баларт (республиканец от штата Флорида) стал первым членом законодательного органа страны, у которого был выявлен новый коронавирус.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Экономика
Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса
Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Футбол
В Европе только Белоруссия и Турция не прервали чемпионат
Ранее Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АББФ) объявила, что чемпионат Белоруссии будет проходить согласно установленному календарю и без ограничений.
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Футбол
Погба провел тренировку в футболке «Ювентуса»
Шоу-бизнес
Милош Бикович рассказал о своих взглядах на секс без любви
Собчак напомнила актеру, что он является одним из секс-символов российского кинематографа, и его имидж далек от образа святого.
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Космос
Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Происшествия
Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ
Свободное время дети проводят в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Политика
ДНР закроет границы с Украиной из-за коронавируса
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о закрытии границ с контролируемой Украиной территорией из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.