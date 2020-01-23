Наука

Газета.RuГазета.RuУченые нашли первоисточник китайского коронавируса

Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей. Анализ РНК "короны" вирионов также продемонстрировал, что вирус мутировал, прежде чем стать заразным для людей.
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В Китае с 25 января закроют главный музейный комплекс Китая – Запретный город (Гугун) в Пекине, это связано с распространением коронавируса 2019-nCoV, сообщила администрация музея.
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«Сделав Bing поисковой системой по умолчанию, корпоративные клиенты с помощью Google Chrome смогут воспользоваться преимуществами Microsoft Search, включая возможность доступа к соответствующей информации о рабочем месте прямо из адресной строки браузера», — говорится в опубликованном недавно документе Microsoft, в котором компания рассказала о будущих изменениях.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона ведет переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев.
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Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

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Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

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