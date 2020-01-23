Наука
Газета.RuУченые нашли первоисточник китайского коронавируса
Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей. Анализ РНК "короны" вирионов также продемонстрировал, что вирус мутировал, прежде чем стать заразным для людей.
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Суд Греции одобрил экстрадицию Винника во Францию
Подтвердил решение Минюста Греции об экстрадиции гражданина России Александра Винника сначала во Францию, а потом в США и Россию Верховный административный суд Греции, 23 января сообщает издание Kathimerini.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Политика
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Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
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Интернет
Microsoft сделает Bing поиском по умолчанию в браузере Chrome для клиентов Office 365 ProPlus
«Сделав Bing поисковой системой по умолчанию, корпоративные клиенты с помощью Google Chrome смогут воспользоваться преимуществами Microsoft Search, включая возможность доступа к соответствующей информации о рабочем месте прямо из адресной строки браузера», — говорится в опубликованном недавно документе Microsoft, в котором компания рассказала о будущих изменениях.
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Зеленский сообщил о переговорах с Москвой по обмену задержанными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона ведет переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев.
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В декабре 2020-го до России доберется обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Игры
Ужастик Dead by Daylight пока еще доступен для бесплатной установки и игры на ПК
Студия Behaviour, создавшая игру Dead by Daylight, решила необычным способом отпраздновать китайский новый год, открыв бесплатный доступ к своему ужастику в Steam.
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за проблем с подушками безопасности
В официальном сообщении компании Toyota Motor Corp говорится, что под отзыв попали 3,4 млн автомобилей по всему миру, из которых 2,9 млн — в США.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
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Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Общество
Система распознавания лиц в московском метро заработает к сентябрю
Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в Московском метрополитене начнет работу в полном объеме до 1 сентября 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.
Здоровье
Михаил Мурашко стал новым министром здравоохранения РФ
Михаил Мурашко стал новым министром здравоохранения РФ. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин 21 января.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
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Постановщик «Бегущего по лезвию 2049» в интервью журналу Empire признался, что был бы не против ещё раз посетить мир мрачного будущего.