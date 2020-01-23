Наука

ТВ ЦентрТВ ЦентрВ Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса

В конце декабря власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Источником вируса назвали местный оптовый рынок морепродуктов. В последствии стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, он способен передаваться от человека к человеку.
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