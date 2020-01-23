Наука
ТВ ЦентрВ Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса
В конце декабря власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Источником вируса назвали местный оптовый рынок морепродуктов. В последствии стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, он способен передаваться от человека к человеку.
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Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Шоу-бизнес
В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы
Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Политика
Россия получила права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Происшествия
В Севастополе группа студентов попала в больницу с отравлением
Семь студентов Института ядерной энергии и промышленности СевГУ попали в инфекционную больницу с симптомами гастроэнтерита.
Общество
Россияне стали отказываться от туров в Китай
Первые отказы от туров в Китай зафиксировали крупнейшие российские туроператоры.
Гаджеты
В Россию приехали ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook Pro
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информацию Huawei, бренд Honor провел в Москве презентацию, на которой были представлены не только новые умные часы Honor MagicWatch 2, но и пара ноутбуков — MagicBook 14 и MagicBook Pro.
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Общество
Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным
Изначально агрегатор планировал стать прибыльным в начале 2019 года, однако этого не случилось из-за конкуренции в b2c-сегменте на российском рынке — Gett пришлось снизить цены, чтобы удерживать позиции на отечественном рынке.
Общество
Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки
Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Давос: Зеленский пообещал инвесторам няню, а Меркель предостерегла от конфликтов
Сегодняшним хедлайнером форума стала невозмутимая канцлер Германии Меркель, которую уже назвали давосским анти-Трампом.
Политика
Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.