с чего всё началось

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории. Однако, несмотря на всю свою мощь, у страны есть четыре слабых места, пишет китайский интернет-портал Sohu.

Армия и оружие Гидроэлектростанция «Тишрин» перешла под контроль сирийских властей Расположенная на реке Евфрат электростанция «Тишрин» отбита у боевиков и вернулась к нормальной работе, заявил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, передает телеканал «Звезда».

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Общество В России предложили сократить время продажи алкоголя «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Футбол Криштиану Роналду установил рекорд сборной Португалии Роналду забил 14 голов в официальных матчах, прошлый рекорд принадлежал также Криштиану, в 2016 году за сборную своей страны ему удалось забить 13 мячей, тогда, к слову, сборная Португалии стала чемпионом Европы.

Киберспорт Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2 Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.

Общество В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением В городе Новый Роздол, расположенном недалеко от Львова на Западной Украине, сложилась критическая ситуация с отоплением, несколько районов остались без электричества, под угрозой поставки воды.

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.