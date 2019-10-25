Политика
РБКВ Китае назвали четыре слабых места России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории. Однако, несмотря на всю свою мощь, у страны есть четыре слабых места, пишет китайский интернет-портал Sohu.
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Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.Известия19:56
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Эксперты нашли скрытую угрозу в бюджетных смартфонах на ОС Android.
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Варнава оценила длинные ноги Полины Гагариной — фото
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