Общество

ИзвестияИзвестияВ Китае назвали десять самых загадочных мест России

В Китае составили список из 10 самых загадочных мест России. Данный перечень опубликовало местное издание Sohu. В первую очередь авторы публикации упомянули Саамские лабиринты в Карелии.
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В Китае рассказали о «самых загадочных» местах России

Московский Комсомолец02:10

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия01:31

Китайские СМИ опубликовали ТОП-10 самых загадочных мест России

Невские Новостивчера в 06:17

В Китае назвали десять самых «загадочных» мест России

РИА Новостивчера в 23:39

Китайское издание Sohu рассказало о таинственных местах России

Слово и Деловчера в 04:12

Китайские СМИ составили топ-10 мистических мест России

Народные новостивчера в 04:03

Sohu (Китай): десять самых загадочных мест России. А вы знали? (Sohu)

ИноСМИ23 мая в 17:23
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru 23 мая в 15:27
538
Общество

В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
758
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
1,2K
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Интернет

Специалист рассказал о возможности удалить свой след в интернете

Очистить свой цифровой след в интернете гораздо сложнее, чем удалить историю просмотров в браузере, сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков, 25 мая передает агентство Прайм.
ИА Красная Весна 01:48
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Политика

Президент Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании.
Эхо Москвы 23 мая в 09:40
4,7K
Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
29
Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
2K
Здоровье

За два месяца коронавирусом на Украине заболели более 20 тыс. человек - Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 20148 случаев коронавируса, 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.
Украина.ру 22 мая в 02:50
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Происшествия

В больнице в Партизанске потушили пожар

Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
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Гаджеты

Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera вчера в 16:28
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
173
Здоровье

Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2.
Политика Сегодня 00:51
288
Общество

В России не сбылись «страшные» сценарии развития эпидемии коронавируса

Во время борьбы с COVID-19 в России получилось не допустить перегрузки системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, количество ежедневно выявленных в стране случаев заражения коронавирусом в целом снижается.
Live24 00:31
771
Общество

Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах

По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что и покупатели, и сотрудники магазинов соблюдают масочный режим.
Известия 01:43
Здоровье

В Приамурье с начала эпидемии умерли пять пациентов с коронавирусом

Пять человек, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, скончались в Амурской области с начала эпидемии COVID-19, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 01:28
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Авто

Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

Car.ru 22 мая в 03:31
17
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 23 мая в 09:16
548
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
705
Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
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Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости 22 мая в 10:43
Шоу-бизнес

Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских

Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru 23 мая в 08:16
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
144
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
1,8K
Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
15
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
48
Общество

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
84
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
1K
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