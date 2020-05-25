Общество
ИзвестияВ Китае назвали десять самых загадочных мест России
В Китае составили список из 10 самых загадочных мест России. Данный перечень опубликовало местное издание Sohu. В первую очередь авторы публикации упомянули Саамские лабиринты в Карелии.
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Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
Общество
10 000 рублей на ребёнка: выплаты пойдут со Дня защиты детей
В Пенсионном фонде России напомнили, что семьям с детьми с 1 июня будет оказана единовременная материальная поддержка в размере 10 000 рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребёнка.
Ветеранские вести вчера в 21:34
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Из перинатального центра забрали жившую там девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч
Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Общество
Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»
Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
РБК 02:09
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Газета.Ru вчера в 09:56
Энергетика
Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения.
Аргументы и Факты 02:52
Здоровье
Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
Уральский меридиан 03:44
Здоровье
В России за сутки выявлено 8 946 случаев заражения коронавирусом
За сутки подтверждено 8 946 случаев заболевания в 83 регионах. Всего по стране за все время выявлено 353 427 случаев во всех регионах.
Моссовет 03:41
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Интернет
Назван способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в Интернете.
ФАН 02:55
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
Кино
Пятая часть «Джона Уика» станет финальной
Сам понятия не имею на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме.
Piter.tv 02:58
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
Общество
Для жителей Мурманской области обновили правила снятия ограничений
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что в Мурманской области обновили правила снятия ограничений для организаций.
Невские Новости 03:18
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
Общество
В России выявили 8946 новых случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России проинформировал журналистов о том, что за прошедшие сутки в стране количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 8946.
Журналистская правда 03:46
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
10.00 часов – пройдет онлайн-марафон с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и учителями из регионов.
Orengrad.ru 23 мая в 09:34
Футбол
Спаллетти: «Я хочу вернуться к тренерской работе»
Бывший главный тренер "Зенита" и "Ромы" Лучано Спаллетти сообщил, что готов вернуться к тренерской работе после долгого перерыва.
Soccer.ru 03:40
Технологии
Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости
Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 01:49
Общество
Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса
Оперштаб перечислил регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30