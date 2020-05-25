В Китае составили список из 10 самых загадочных мест России. Данный перечень опубликовало местное издание Sohu. В первую очередь авторы публикации упомянули Саамские лабиринты в Карелии.

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

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