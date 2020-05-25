Общество
ИзвестияВ Китае назвали десять самых загадочных мест России
В Китае составили список из 10 самых загадочных мест России. Данный перечень опубликовало местное издание Sohu. В первую очередь авторы публикации упомянули Саамские лабиринты в Карелии.
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Здоровье
Названа главная мишень коронавируса в организме
Московский Комсомолец 02:42
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Экономика
ФНС упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП
ФНС России упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.
Республика Татарстан 22 мая в 07:16
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции гарантированно остановится при вакцинации с охватом 95% населения.
НТВ вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Здоровье
В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад
В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Здоровье
В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки
Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Экономика
Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ в 2020 году получит плановый убыток
ВЭБ.РФ по итогам 2020 года вновь получит убыток, однако достаточность капитала госкорпорации сохранится на уровне выше 10%.
ТАСС 02:18
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 00:30
Шоу-бизнес
Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов
Вечерний курьер вчера в 11:27
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Шоу-бизнес
Разводу вопреки: Дмитрий Исхаков приехал на дачу к Полине Гагариной
Гагарина и Исхаков показали кадры из их загородного дома. Дмитрий занялся благоустройством участка и собрал полный контейнер клубники.
Городовой 05:01
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Evo-rus.com 23 мая в 11:22
Общество
Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса
Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия.
Парламентская газета 02:07
Здоровье
Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01