В Китае составили список из 10 самых загадочных мест России. Данный перечень опубликовало местное издание Sohu. В первую очередь авторы публикации упомянули Саамские лабиринты в Карелии.

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Здоровье В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке. 1K

Культура Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.

Шоу-бизнес Разводу вопреки: Дмитрий Исхаков приехал на дачу к Полине Гагариной Гагарина и Исхаков показали кадры из их загородного дома. Дмитрий занялся благоустройством участка и собрал полный контейнер клубники.

Общество Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия. 560