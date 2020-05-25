Общество

ИзвестияИзвестияВ Китае назвали десять самых загадочных мест России

В Китае составили список из 10 самых загадочных мест России. Данный перечень опубликовало местное издание Sohu. В первую очередь авторы публикации упомянули Саамские лабиринты в Карелии.
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Китайское издание Sohu рассказало о таинственных местах России

Слово и Деловчера в 04:12

Саамские лабиринты, «гора мертвецов» и «русская Атлантида»: китайцы назвали 10 самых загадочных мест России

Фонтанка.Ру02:49

В Китае назвали десять самых «загадочных» мест России

РИА Новостивчера в 23:39

Китайские СМИ опубликовали ТОП-10 самых загадочных мест России

Невские Новостивчера в 06:17

Патриаршие пруды вошли в китайский список самых загадочных мест России

Газета.Ru04:42

Китайские СМИ составили топ-10 мистических мест России

Народные новостивчера в 04:03

Sohu (Китай): десять самых загадочных мест России. А вы знали? (Sohu)

ИноСМИ23 мая в 17:23
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Здоровье

Названа главная мишень коронавируса в организме

Московский Комсомолец 02:42
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
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Экономика

ФНС упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП

ФНС России упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.
Республика Татарстан 22 мая в 07:16
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции гарантированно остановится при вакцинации с охватом 95% населения.
НТВ вчера в 02:47
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
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Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Здоровье

В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад

В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Здоровье

В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
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Здоровье

В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге

В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Известия 03:57
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Экономика

Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ в 2020 году получит плановый убыток

ВЭБ.РФ по итогам 2020 года вновь получит убыток, однако достаточность капитала госкорпорации сохранится на уровне выше 10%.
ТАСС 02:18
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
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Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Культура

Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале

Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 00:30
Шоу-бизнес

Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов

Вечерний курьер вчера в 11:27
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

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Наука

В «Москвариуме» отметят День нерпенка в режиме онлайн

МИР 24 03:10
Фигурное катание

Отец Щербаковой: расстроюсь, если Аня закончит карьеру в 17 лет

RT на русском 05:12
Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
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Шоу-бизнес

Разводу вопреки: Дмитрий Исхаков приехал на дачу к Полине Гагариной

Гагарина и Исхаков показали кадры из их загородного дома. Дмитрий занялся благоустройством участка и собрал полный контейнер клубники.
Городовой 05:01
Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК вчера в 17:38
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Кино

Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»

Evo-rus.com 23 мая в 11:22
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Общество

Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса

Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия.
Парламентская газета 02:07
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Здоровье

Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса

«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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