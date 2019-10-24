Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
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В КНР рассказали, что удерживает США от нападения на Россию

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В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

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В Китае объяснили, почему США боятся нападать на Россию

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В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

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В Китае объяснили, почему США боятся напасть на Россию

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Сенатор подтвердил догадки китайцев о страшном ядерном оружии России

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Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

РИА Новостивчера в 22:28
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Армия и оружие

Российские компании могут участвовать в восстановлении Ирака, заявил посол

Российские строительные компании могут принять участие в восстановлении разрушенных из-за войны с террористами городов Ирака, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию больше военной техники

Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.
Lenta.ru 03:25
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин в России

Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
РИА Новости 02:04
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика

Россия продолжит стратегическую линию по укреплению стабильности в Африке

"В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности", - заявил Путин в четверг на саммите "Россия-Африка".
РИА Новости 03:55
Футбол

«Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
REGNUM вчера в 23:46
Общество

Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 24 октября

Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
ТАСС вчера в 23:05
Кино

«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов

Газета.Ru 22 октября в 12:27
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Футбол

Александр Мостовой: «Холанн? Вот игрок для „Спартака“, в „Зените“ он не заиграет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой, обсуждая вопрос, какой чемпионат более подходит для восходящей звезды мирового футбола форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, рекомендовал красно-белым обратить внимание на 19-летнего норвежца.
Матч ТВ 00:30
Кино

Четыре новых кадра сериала «Ведьмак» от Netflix

Итальянское издание Corriere опубликовало четыре новых кадры сериала «Ведьмак» от Netflix.
Игромания.ру 03:43
Происшествия

Военный медик истратил на себя запас промедола подводников

Лейтенант медицинской службы Максим Ловус служил в 4-й отдельной бригаде подводных лодок (войсковая часть №80515) Черноморского флота, которая дислоцируется на Новороссийской военно-морской базе, считающейся форпостом морских ворот юга России.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

Российская газета 02:26
Экономика

Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%

Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 17:00
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Политика

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Экономика

Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%

Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
REGNUM вчера в 22:11
Хоккей

Форвард «Ак Барса» Ткачев выписан из больницы после обследования

Форвард казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба татарского клуба.
Газета.Ru 03:42
Экономика

TCS Group провела листинг ГДР на Московской бирже

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») провела листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Футбол

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru вчера в 08:24
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Происшествия

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Политика

AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР

ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 03:57
Шоу-бизнес

Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл

Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru вчера в 10:45
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