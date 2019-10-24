Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

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