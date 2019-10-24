Армия и оружие
RT на русскомВ Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
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Сенатор подтвердил догадки китайцев о страшном ядерном оружии России
Национальная служба новостей02:14
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Армия и оружие
Российские компании могут участвовать в восстановлении Ирака, заявил посол
Российские строительные компании могут принять участие в восстановлении разрушенных из-за войны с террористами городов Ирака, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин в России
Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Политика
Россия продолжит стратегическую линию по укреплению стабильности в Африке
"В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности", - заявил Путин в четверг на саммите "Россия-Африка".
Футбол
«Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
Общество
Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 24 октября
Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Кино
«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Футбол
Александр Мостовой: «Холанн? Вот игрок для „Спартака“, в „Зените“ он не заиграет»
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой, обсуждая вопрос, какой чемпионат более подходит для восходящей звезды мирового футбола форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, рекомендовал красно-белым обратить внимание на 19-летнего норвежца.
Кино
Четыре новых кадра сериала «Ведьмак» от Netflix
Итальянское издание Corriere опубликовало четыре новых кадры сериала «Ведьмак» от Netflix.
Происшествия
Военный медик истратил на себя запас промедола подводников
Лейтенант медицинской службы Максим Ловус служил в 4-й отдельной бригаде подводных лодок (войсковая часть №80515) Черноморского флота, которая дислоцируется на Новороссийской военно-морской базе, считающейся форпостом морских ворот юга России.
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Экономика
Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%
Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
Хоккей
Форвард «Ак Барса» Ткачев выписан из больницы после обследования
Форвард казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба татарского клуба.
Экономика
TCS Group провела листинг ГДР на Московской бирже
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») провела листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже.
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Происшествия
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Происшествия
В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Общество
Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР
ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Шоу-бизнес
Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл
Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.