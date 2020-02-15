Общество
ИзвестияВ Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
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Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.РИА Новости03:41
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