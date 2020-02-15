Общество

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«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
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Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
РИА Новости03:41

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В Китае назвали вероятный источник коронавируса

URA.Ru09:17

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Национальная служба новостей05:40

В Китае назвали самый вероятный источник коронавируса

Московский Комсомолец05:09

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Российская газета06:33

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

РИА Новости03:41
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«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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РФС одобрил реформу Кубка России

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Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

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Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
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Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
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