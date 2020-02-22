Общество

Газета.RuГазета.RuВ Китае назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней, передает РИА "Новости". Сообщается, что у одного из жителей района Шэньнунцзя китайской провинции Хубэй симптомы проявились спустя 27 дней.
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Инкубационный период коронавируса может длиться дольше двух недель

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Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

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Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

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Reuters: инкубационный период при заражении новым коронавирусом может достигать 27 дней

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В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

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