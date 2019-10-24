Армия и оружие
ИзвестияВ Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом пишет «РИА Новости» в четверг, 24 октября, со ссылкой на китайское издание Sohu.
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США не рассматривают планы нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.РИА Новостивчера в 22:28
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«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
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Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
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Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
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Африканские страны заказали у России оборонной продукции на 14 миллиардов долларов.
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Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
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Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
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Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Происшествия
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка
Родственник убитого под Ростовом фермера в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, с чего началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»
Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Происшествия
Российская туристка умерла в Турции после занятий аквааэробикой
В начале октября женщина прилетела вместе с дочерью на отдых в Турцию. Она почувствовала себя плохо на второй день после курса аквааэробики.
Общество
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Политика
В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
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В России снизилось количество автодилеров
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В Тюменской области зафиксировали три случая «гаффской болезни»
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь".
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
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В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.