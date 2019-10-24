Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом пишет «РИА Новости» в четверг, 24 октября, со ссылкой на китайское издание Sohu.
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с чего всё началось

Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

США не рассматривают планы нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
РИА Новостивчера в 22:28

Подробнее о событии

В Китае рассказали, почему США боятся нападать на Россию

РЕН ТВ01:17

Китайские СМИ рассказали, почему США не нападут на Россию

Телеканал 360°00:40

В Китае объяснили, почему США боятся напасть на Россию

Московский Комсомолецвчера в 23:42

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известиявчера в 23:49

Военный эксперт предсказал, что ждет Россию в случае конфликта с США

URA.Ru01:21

СМИ назвали российский «секрет обеспечения мира»

Российская газетавчера в 23:33

Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

РИА Новостивчера в 22:28
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Общество

«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Армия и оружие

Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани

Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Кино

Сериал «Триада» получит продолжение

RuNews24.ru вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Политика

Африка заказала у России оружия на 14 миллиардов долларов

Африканские страны заказали у России оборонной продукции на 14 миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 06:22
Хоккей

Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 02:00
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
РИА Новости вчера в 23:58
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол

Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС

Газета.Ru вчера в 07:57
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия

Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка

Родственник убитого под Ростовом фермера в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, с чего началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек.
РИА Новости вчера в 20:43
Армия и оружие

Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»

Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета вчера в 08:38
Происшествия

Российская туристка умерла в Турции после занятий аквааэробикой

В начале октября женщина прилетела вместе с дочерью на отдых в Турцию. Она почувствовала себя плохо на второй день после курса аквааэробики.
Красная весна вчера в 14:51
Общество

Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Политика

В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка

Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
РИА Новости вчера в 09:03
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
РБК вчера в 06:15
Авто

В России снизилось количество автодилеров

Tvoe-avto.com вчера в 07:36
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали три случая «гаффской болезни»

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь".
РИА Новости вчера в 05:54
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Общество

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
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