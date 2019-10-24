США не рассматривают планы нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

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США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом пишет «РИА Новости» в четверг, 24 октября, со ссылкой на китайское издание Sohu.

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