Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом пишет «РИА Новости» в четверг, 24 октября, со ссылкой на китайское издание Sohu.
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Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

РИА Новостивчера в 22:28

В Китае объяснили, почему США боятся напасть на Россию

Московский Комсомолецвчера в 23:42

В Китае объяснили, почему США боятся нападать на Россию

URA.Ruвчера в 23:10

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известиявчера в 23:49

СМИ назвали российский «секрет обеспечения мира»

Российская газетавчера в 23:33

«Секрет обеспечения мира»: В Китае объяснили, почему США не нападают на Россию

Комсомольская правда00:24

Китайские СМИ рассказали, почему США не нападут на Россию

Телеканал 360°00:40
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Армия и оружие

Спецназовцы отмечают свой профессиональный праздник

Konkretno.ru вчера в 02:47
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Происшествия

На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос

В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
REGNUM 00:47
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости вчера в 15:05
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Политика

Абэ выступил за нормализацию отношений Японии и Южной Кореи

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости нормализации отношений с Южной Кореей, которым помешали торговые споры между странами.
Экономика сегодня 00:20
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика

Трамп поручил снять санкции с Турции

США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
RT на русском вчера в 11:52
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

REGNUM вчера в 22:43
Политика

Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru вчера в 05:15
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 15:00
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале следующего года

Российская премьера кроссовера Karoq состоится в декабре нынешнего года, а продажи начнутся в феврале—марте 2020 года.
Тарантас Ньюс 22 октября в 01:39
Финансы

РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Банк России (ЦБ) предложил внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) выплаты из бюджета в адрес физических лиц, сообщил РБК со ссылкой на документ.
Коммерсантъ 01:08
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Происшествия

Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»

Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM вчера в 02:06
Политика

Республиканцы пытались сорвать заседание в Конгрессе США

Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США попытались проникнуть на закрытое заседание трех комитетов, ведущих расследование в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 20:28
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

ProstoProSport вчера в 03:58
Авто

Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT

В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe 21 октября в 14:54
Здоровье

Росздравнадзор проверит увольнения травматологов в Челябинске

Росздравнадзор решил проверить факты увольнения травматологов в Челябинске, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
АиФ Челябинск 21 октября в 11:10
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Культура

Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала

Об отношении Федора Добронравова, сыгравшего Ивана Будько, к сериалу рассказал приближенный к актеру источник.
Privet-Rostov.ru 22 октября в 00:43
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Футбол

Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России

ФИФА сообщила о месте проведения спортивного мироприятия. Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России.
Пятый канал 00:36
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия вчера в 16:02
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