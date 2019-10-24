Армия и оружие
ИзвестияВ Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом пишет «РИА Новости» в четверг, 24 октября, со ссылкой на китайское издание Sohu.
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«Секрет обеспечения мира»: В Китае объяснили, почему США не нападают на Россию
Комсомольская правда00:24
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Армия и оружие
Спецназовцы отмечают свой профессиональный праздник
Konkretno.ru вчера в 02:47
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Происшествия
На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос
В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
REGNUM 00:47
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
РИА Новости вчера в 15:05
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Политика
Абэ выступил за нормализацию отношений Японии и Южной Кореи
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости нормализации отношений с Южной Кореей, которым помешали торговые споры между странами.
Экономика сегодня 00:20
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика
Трамп поручил снять санкции с Турции
США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
RT на русском вчера в 11:52
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
REGNUM вчера в 22:43
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru вчера в 05:15
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале следующего года
Российская премьера кроссовера Karoq состоится в декабре нынешнего года, а продажи начнутся в феврале—марте 2020 года.
Тарантас Ньюс 22 октября в 01:39
Финансы
РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий
Банк России (ЦБ) предложил внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) выплаты из бюджета в адрес физических лиц, сообщил РБК со ссылкой на документ.
Коммерсантъ 01:08
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Происшествия
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM вчера в 02:06
Политика
Республиканцы пытались сорвать заседание в Конгрессе США
Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США попытались проникнуть на закрытое заседание трех комитетов, ведущих расследование в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 20:28
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport вчера в 03:58
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe 21 октября в 14:54
Здоровье
Росздравнадзор проверит увольнения травматологов в Челябинске
Росздравнадзор решил проверить факты увольнения травматологов в Челябинске, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
АиФ Челябинск 21 октября в 11:10
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала
Об отношении Федора Добронравова, сыгравшего Ивана Будько, к сериалу рассказал приближенный к актеру источник.
Privet-Rostov.ru 22 октября в 00:43
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России
ФИФА сообщила о месте проведения спортивного мироприятия. Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России.
Пятый канал 00:36
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия вчера в 16:02