Общество
РИА НовостиВ Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти. Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней.
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Общество
В Москве задержали семь человек на акции в поддержку активиста Котова
Друзья гражданского активиста Константина Котова, получившего четыре года колонии за «неоднократные нарушения» на митингах, приурочили в Москве ко дню его рождения несанкционированную акцию.
Политика
СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая
Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Экономика
Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами укусов собак
Как сообщают в следкоме, сегодня, 22 февраля, утром в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело женщины с травмами, характерными для укусов животных.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
В центре Челябинска в массовой драке зарезали подростка, сообщает портал 74.ru со ссылкой на источники.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Биатлон
Логинов выступит в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Биатлонист Александр Логинов включен в состав сборной России на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Единоборства
Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче
Политика
Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Армия и оружие
Российский Су-57 привел в восторг ведущего авиаконструктора Китая
Несмотря на собственную высокоразвитую военную авиацию, Китай можно выделить как главного потенциального клиента для Су-57, который могут приобрести для того, чтобы дополнить возможности своих собственных истребителей следующего поколения.
Футбол
Тренер «Цзянсу Сунин»: «Трансфер Бэйла был готов на 90%, но потом „Реал“ резко передумал»
Главный тренер «Цзянсу Сунин» Космин Олару рассказал, как прошлым летом сорвался трансфер в клуб вингера «Реала» Гарета Бэйла.
Культура
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Интернет
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Футбол
Президент «Аталанты» хочет продлить контракт с Гасперини
Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что обсудит новый контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Происшествия
Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
Культура
«Телеспектакль 90-х»: критики оценили фильм по пьесе Сенцова
Дескать, в столице Германии уже показали новый фильм так называемого "узника совести", снятый по его же пьесе.
Общество
Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции
Остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за этого сокращена подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Политика
Суд на Украине разрешил принудительный привод Порошенко на допрос
Суд на Украине разрешил принудительный привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Отец Жанны Фриске обратился в суд с исковым заявлением в отношении телеведущего Дмитрия Шепелева.
Общество
Больная коронавирусом работница стала причиной закрытия завода Samsung
Компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.
Армия и оружие
Sohu: Россия вонзит «Кинжал» в сердце Америки
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.