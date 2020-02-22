Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти. Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней.
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В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней

Life.ru03:53

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Lenta.ru04:47

Китайские врачи выяснили, что коронавирус может скрываться в организме более 14 дней

Телеканал 360°04:35

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Известия07:04

В Китае рассказали о сроках инкубационного периода коронавируса

Аргументы и Факты03:20

Инкубационный период коронавируса может длиться дольше двух недель

News.ru02:30

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

РИА Новости02:10
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Общество

В Москве задержали семь человек на акции в поддержку активиста Котова

Друзья гражданского активиста Константина Котова, получившего четыре года колонии за «неоднократные нарушения» на митингах, приурочили в Москве ко дню его рождения несанкционированную акцию.
BFM.ru 05:39
Политика

СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая

Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
РИА Новости 06:58
Экономика

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 19 февраля в 04:51
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами укусов собак

Как сообщают в следкоме, сегодня, 22 февраля, утром в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело женщины с травмами, характерными для укусов животных.
Наш Красноярский край 05:38
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ

В центре Челябинска в массовой драке зарезали подростка, сообщает портал 74.ru со ссылкой на источники.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Биатлон

Логинов выступит в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

Биатлонист Александр Логинов включен в состав сборной России на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Интерфакс-Спорт 04:32
Единоборства

Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче

РИА Новости вчера в 07:45
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.
РБК вчера в 23:55
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Российский Су-57 привел в восторг ведущего авиаконструктора Китая

Несмотря на собственную высокоразвитую военную авиацию, Китай можно выделить как главного потенциального клиента для Су-57, который могут приобрести для того, чтобы дополнить возможности своих собственных истребителей следующего поколения.
ПолитРоссия 20 февраля в 13:02
Футбол

Тренер «Цзянсу Сунин»: «Трансфер Бэйла был готов на 90%, но потом „Реал“ резко передумал»

Главный тренер «Цзянсу Сунин» Космин Олару рассказал, как прошлым летом сорвался трансфер в клуб вингера «Реала» Гарета Бэйла.
Sport24.ru 07:19
Культура

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 19 февраля в 03:20
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Интернет

Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу

Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Pravda.Ru вчера в 14:02
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 19 февраля в 05:15
Футбол

Президент «Аталанты» хочет продлить контракт с Гасперини

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что обсудит новый контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Спорт-Экспресс 06:53
Происшествия

Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
ТАСС вчера в 07:46
Культура

«Телеспектакль 90-х»: критики оценили фильм по пьесе Сенцова

Дескать, в столице Германии уже показали новый фильм так называемого "узника совести", снятый по его же пьесе.
Вести.Ru 19 февраля в 14:34
Общество

Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции

Остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за этого сокращена подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
РИА Новости 00:47
Армия и оружие

На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов

Известия вчера в 13:42
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт 20 февраля в 07:14
Политика

Суд на Украине разрешил принудительный привод Порошенко на допрос

Суд на Украине разрешил принудительный привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос, сообщает РИА Новости.
Рифей-Пермь вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Pravda.Ru 06:34
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева

Отец Жанны Фриске обратился в суд с исковым заявлением в отношении телеведущего Дмитрия Шепелева.
Пятый канал 06:16
Общество

Больная коронавирусом работница стала причиной закрытия завода Samsung

Компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.
News.ru 05:18
Армия и оружие

Sohu: Россия вонзит «Кинжал» в сердце Америки

ПолитРоссия вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb вчера в 17:18
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