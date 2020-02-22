Общество
РИА НовостиВ Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти. Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней.
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Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
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Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
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Здоровье
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Согласно статистике, на сегодняшний день за пределами Поднебесной установлено 1200 случаев коронавируса в 26 странах мира.
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Общество
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Экономика
Почему Россия сократила вложения в госдолг США
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Армия и оружие
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Стоит отметить, что 20 февраля в провинции Идлиб в небо поднимались как Су-24 ВКС РФ, так и аналогичные машины ВВС Сирии.
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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
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Космос
Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют
Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Наука
Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов
Гаджеты
Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Биатлон
Дело открыто из-за поддельной аккредитации на ЧМ тренера Касперовича
Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования российским тренером Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
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Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Экономика
В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
Общество
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После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.