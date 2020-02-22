Общество
РИА НовостиВ Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти. Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Биатлон
Как в России отреагировали на обыски в стане сборной на ЧМ по биатлону
Полиция пришла к ним в гостиничные номера за несколько часов до старта эстафеты из-за подозрений, что Касперович, личный наставник Логинова, присутствовал на гонках по чужой аккредитации и может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Общество
Лещенко назвал омерзительным творчество Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказал критику в адрес творчества солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
Эрдоган намерен 5 марта встретиться с Путиным, Макроном и Меркель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции и Германии Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Музыка
Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем, который артист отмечает в среду, 19 февраля.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Спорт
Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Шоу-бизнес
Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников
Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Технологии
Эксперты определили задачи по регулированию искусственного интеллекта
В связи с ростом практического применения искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях экономики активизировалась деятельность правительств, международных организаций, транснациональных корпораций, а также гражданского общества по формулированию норм и правил в вопросах разработки, внедрения и использования технологий ИИ, сообщает D-Russia.ru.
Культура
Третьяковка приглашает в русскую сказку
Открывает выставку знаменитое полотно Виктора Васнецова «Витязь на распутье».
Футбол
СПАЛ — Ювентус 1:2 (2-й тайм)
Как отмечает твиттер Gracenote Live, эта встреча стала 1000-й для португальца в профессиональной карьере.
Гаджеты
Xiaomi замедлила развёртывание обновления MIUI 11 из-за коронавируса
Как стало известно, Xiaomi решила отложить развёртывание обновления MIUI 11 на некоторых смартфонах.
Политика
Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше
Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.