Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти. Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней.
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В Китае обозначили новые сроки инкубационного периода коронавируса

Российская газета08:12

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Известия07:04

Инкубационный период коронавируса может длиться дольше двух недель

News.ru02:30

Китайские врачи выяснили, что коронавирус может скрываться в организме более 14 дней

Телеканал 360°04:35

В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней

Life.ru03:53

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Lenta.ru04:47

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

РИА Новости02:10
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Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM 20 февраля в 20:33
Политика

Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Газета.Ru 11:43
Политика

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Политика Сегодня 01:43
Биатлон

Как в России отреагировали на обыски в стане сборной на ЧМ по биатлону

Полиция пришла к ним в гостиничные номера за несколько часов до старта эстафеты из-за подозрений, что Касперович, личный наставник Логинова, присутствовал на гонках по чужой аккредитации и может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.
RT на русском 12:08
Армия и оружие

В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
REGNUM 00:35
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости 20 февраля в 20:39
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
URA.Ru 20 февраля в 14:31
Происшествия

Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области

Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 13:23
Биатлон

Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной

News.ru 07:59
Единоборства

Боец Шлеменко спрогнозировал исход боя между Уайлдером и Фьюри

Известия 10:24
Общество

Лещенко назвал омерзительным творчество Rammstein

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказал критику в адрес творчества солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Известия 10:57
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
Политика

Эрдоган намерен 5 марта встретиться с Путиным, Макроном и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции и Германии Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 11:51
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 05:46
Общество

Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
РИА Новости 11:31
Музыка

Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем, который артист отмечает в среду, 19 февраля.
Политика Сегодня 19 февраля в 02:29
Политика

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
REGNUM 11:21
Спорт

Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме

Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Чемпионат 09:05
Шоу-бизнес

Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников

Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Discover24 10:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Технологии

Эксперты определили задачи по регулированию искусственного интеллекта

В связи с ростом практического применения искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях экономики активизировалась деятельность правительств, международных организаций, транснациональных корпораций, а также гражданского общества по формулированию норм и правил в вопросах разработки, внедрения и использования технологий ИИ, сообщает D-Russia.ru.
Ридус 12:31
Культура

Третьяковка приглашает в русскую сказку

Открывает выставку знаменитое полотно Виктора Васнецова «Витязь на распутье».
Театрал вчера в 14:45
Футбол

СПАЛ — Ювентус 1:2 (2-й тайм)

Как отмечает твиттер Gracenote Live, эта встреча стала 1000-й для португальца в профессиональной карьере.
Sport24.ru 12:16
Гаджеты

Xiaomi замедлила развёртывание обновления MIUI 11 из-за коронавируса

Как стало известно, Xiaomi решила отложить развёртывание обновления MIUI 11 на некоторых смартфонах.
3DNews 08:12
Единоборства

Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

РИА Новости 11:36
Политика

Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше

Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Infox.ru 08:56
Общество

В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

RT на русском 11:39
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт 03:10
Общество

Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Глагол. Иркутское обозрение 02:46
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