Общество

Татар-информТатар-информКитай назвал сроки испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса Covid-2019 начнутся не ранее конца апреля. Об этом заявил замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин, сообщает РИА Новости. КНР разрабатывает препарат синхронно с другими странами, отметил замминистра.
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Китай определил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса на людях

РБК00:48

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 23:17

Китай сможет начать клинические испытания вакцины от коронавируса не раньше апреля

ТАССвчера в 21:54

В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 22:30

КНР назвала дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

Известиявчера в 22:12

Китай начнет клинические испытания вакцины от нового коронавируса не раньше апреля

Коммерсантъвчера в 22:05

Власти Китая рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 22:31
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Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

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По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
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Литва пригрозила ЕС сложностями для россиян при поездках в Калининград

Возможности россиян путешествовать в Калининградскую область через Литву могут осложниться, если в бюджете ЕС на реализацию упрощенной транзитной схемы будет выделено меньше средств, чем запрашивает Вильнюс.
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В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
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Авто

Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
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Кино

В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
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С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

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Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Piter.tv 05:22
Общество

Туроператоры попросили кабмин компенсировать убытки из-за коронавируса

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Российская газета 05:28
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Microsoft обновляет иконки всех приложений Windows 10

Сегодня Microsoft начинает обновлять иконки всех встроенных приложений Windows.
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Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.
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Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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Китай включил «Арбидол» в рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав Китая включил противовирусный препарат «Арбидол» в предварительный план лечения коронавирусной инфекции.
Дождь 19 февраля в 14:16
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Армия и оружие

Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии

РБК вчера в 21:39
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Политика

Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины

Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
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В Дагестане задержан замруководителя управления Росимущества

Вчера, 20 февраля, в Махачкале на рабочем месте был задержан заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаб Усманов.
Коммерсантъ 03:49
Армия и оружие

Кремль: РФ присутствует в Сирии по просьбе легитимного руководства САР

Военные РФ присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Россия оказывать помощь Сирии.
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Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 19 февраля в 11:11
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