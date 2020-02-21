Общество
Татар-информКитай назвал сроки испытания вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса Covid-2019 начнутся не ранее конца апреля. Об этом заявил замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин, сообщает РИА Новости. КНР разрабатывает препарат синхронно с другими странами, отметил замминистра.
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Китай начнет клинические испытания вакцины от нового коронавируса не раньше апреля
Коммерсантъвчера в 22:05
Власти Китая рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Газета.Ruвчера в 22:31
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